Wer den Streamingdienst Joyn abonniert hat, sieht bereits seit zurückliegendem Herbst die Episoden der dritten "Frau Jordan stellt gleich"-Staffel. Wie schon bisher, findet auch 2022 die lineare Fernsehpremiere im Sommer statt. ProSieben wird die dritte Staffel demnächst zeigen. Los geht es am Dienstag, 5. Juli um 22:40 Uhr. Somit rutscht die Produktion zeitlich noch etwas nach hinten. Die ersten beiden Staffeln waren im ProSieben-Programm bisher stets mittwochs beheimatet, 2020 zur Primetime, im Vorjahr dann nach 22:15 Uhr.

Die von Katrin Bauerfeind gespielte Eva Jordan merkt in den frischen Episoden schnell, dass der Job in der Werbeagentur sie an ihre moralischen Grenzen bringt. Es geht weniger um Gleichberechtigung als um Mizellenwasser. Ausgerechnet dann gerät der von Alexander Khuon gespielte "Vorzeige-Feminist" Philipp in den Verdacht der sexuellen Belästigung.

Zudem muss sich das Gleichstellungsbüro nun Budget und Aufmerksamkeit mit einem neuen Antidiskriminierungsbeauftragten (gespielt von Malick Bauer) teilen. Renate (Mira Partecke) ist heillos überfordert, Yvonne (Natalia Belitski) vor allem mit sich selbst beschäftigt. Alles spricht also dafür, dass Eva Jordan zurückkommt ins Stadthaus, doch ihre Dauerkontrahentin Frau Sommerfeld (Adina Vetter) versucht, dies zu verhindern.

Auch bei der neuen Staffel ist Ralf Husmann als Showrunner und Head-Autor tätig gewesen, verantwortliche Produktionsfirma ist die MadeFor in Zusammenarbeit mit der SevenPictures GmbH. Henning Wagner fungiert als Producer, Dr. Stefan Gärtner ist Ko-Produzent. Jonas Grosch und Charlotte Rolfes haben die neuen Episoden inszeniert.