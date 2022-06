Auch in diesem Jahr wird Peter Giesel im Sommer Urlaubsbetrügern auf der Spur sein. "Achtung Abzocke" übernimmt ab Donnerstag, 7. Juli 2022 den 20:15-Uhr-Sendeplatz von Frank Rosin und "Rosins Restaurants". schlüpft an Touristen-Hotspots selbst in die Rolle der Urlauber, entlarvt Nepp und Gaunereien mit versteckter Kamera und konfrontiert die Täter anschließend mit der Wahrheit. Aber er will sie nicht nur überführen, er will auch wissen, was das für Menschen sind, die ahnungslose Urlauber abzocken. Die neue Staffel führt Giesel nach Kabel-Eins-Angaben unter anderem nach Mexiko, um Betrug mit Silberschmuck, unverschämte Lügen an der Playa del Carmen oder Abzocke bei der Mayatour zu entlarven.

Am gleichen Abend, also ebenfalls am 7. Juli ab 20:15 Uhr, setzt auch der Spartensender Sat.1 Gold auf ein neues Format. Da die Eigenproduktion "Zwischen Prunk und Panik – Die Gutshausretter" eine Woche zuvor endet, übernimmt "Repair Shop – Heiß geliebt und repariert". Dabei handelt es sich um ein BBC-Format, von dem inzwischen weit mehr als 200 Episoden entstanden sind. Sat.1 Gold zeigt immer zwei davon am Donnerstagabend.

Im "Repair Shop" setzen die Restaurierungsexperten all ihr Können ein, um verstaubten Schätzen wieder zu neuem Glanz zu verhelfen und deren Besitzern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. In der ersten von Sat.1 Gold gesendeten Episode geht es um Albert. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass sein über 60 Jahre altes Radio, das ihn an seine verstorbene Frau erinnert, wieder zum Laufen gebracht wird. Auch Stefan hofft, dass sein Teddybär aus dem Jahr 1963 wieder seine alte Form erhält, während Nigel den Experten eine alte Uhr seines Großvaters präsentiert, die nicht mehr funktioniert. Produktionsfirma hinter dem Format ist Ricochet.