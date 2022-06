ProSieben wird den Sommer über dienstags dauerhaft auf Ranking-Shows setzen. An dem Abend, an dem von manchen schon jetzt die frische "Wer stiehlt mir die Show?"-Staffel ersehnt wird, gibt es in den kommenden Wochen noch "Big Countdown" zu sehen, Anfang Juli startet dann eine neue Runde von "Darüber staunt die Welt". Beginnend am 5. Juli laufen vier Episoden einer neuen Staffel, die mit "witzigen Urlaubsdesastern" endet. Joko Winterscheidt muss also noch ein kleines bisschen warten.

Dafür kramt ProSieben auf einem Randsendeplatz im Sommer noch einmal einen der größten Flops des Senders in der zurückliegenden Fernsehsaison aus: Die Dating-Doku "How Fake is Your Love?" kehrt zurück. Sie läuft immer am späten Donnerstagabend um Mitternacht, erstmals wieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Um zu beweisen, dass sie das "Perfect Couple" sind, ziehen in der sechsteiligen Produktion acht Paare gemeinsam in eine stylische Finca auf Mallorca. Dort winkt nicht nur der Titel, sondern auch ein Jackpot. Doch Vorsicht, Täuschungsgefahr! Nicht bei allen Teilnehmer:innen ist die gezeigte Liebe echt. Fake Couples mischen sich unter die echten Paare, um sie und die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer erfundenen Lovestory hinters Licht zu führen. Annemarie Carpendale moderierte die Sendung, Wayne Carpendale kommentierte das Geschehen.



Geplant waren die Erstausstrahlungen der Show eigentlich für 20:15 Uhr, doch nach einem nur rund fünf Prozent erreichenden Auftakt nahm ProSieben das Format direkt wieder aus der Primetime – und setzte die Ausstrahlung gegen oder nach Mitternacht fort. Auch dort wurde die Sendung kein Hit, im Schnitt generierte sie 2021 auf den unterschiedlichen Sendeplätzen rund 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Direkt im Vorfeld der Rückkehr gibt es derweil noch einen vorübergehenden Abschied. ProSieben hat mitgeteilt, dass sich das Lifestyle-Magazin "red" mit der am 7. Juli ab 23 Uhr gesendeten Episode in eine Sommerpause verabschiedet. In der laufenden Staffel kommt die stets donnerstags gezeigte Sendung derzeit auf knapp zehn Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ein schwächerer Wert als in den Jahren zuvor.