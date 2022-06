Evelyn Burdecki war in den vergangenen Jahren schon in zahlreichen TV-Formaten zu sehen, darunter beim "Bachelor", wo sie vor fünf Jahren jedoch schon nach der ersten Runde ausschied. Nun versucht es Burdecki erneut mit der Suche nach der großen Liebe im Fernsehen - und zwar in ihrer eigenen Show.

"Topf sucht Burdecki" nennt sich der Neustart, der ab dem 31. Juli in Sat.1 zu sehen sein wird. Hinter dem Format steht die Produktionsfirma Endemol Shine Germany, die zusammen mit Rainer Laux Productions für die Umsetzung verantwortlich zeichnet. Sat.1 zeigt die Liebessuche wöchentlich auf dem Sendeplatz am Sonntag um 17:45 Uhr.

Konkret suchen 21 Single-Männer in der Burdecki-Show nach ihrer Traumfrau. Der Clou: Sie wissen vorher nicht, dass sie Evelyn Burdecki daten. In diversen Dates, etwa beim Tandemfahren oder im Escape-Room, soll herausgefunden werden, wer zu dem Reality-Star passt. "Das wird aufregend. Ich habe schon total Kribbeln im Bauch", lässt sich Evelyn Burdecki im Vorfeld zitieren.

Wen sie finden möchte? "Jemand, der spontan ist und sich selbst nicht ganz so ernst nimmt", sagt Burdecki. "Es wäre auch schön, wenn er ein kleines Bäuchlein hätte!" Zudem ist ihr wichtig, dass er "heiraten und Kinder haben will", denn sie schmiedet schon fleißig Zukunftspläne: "Ich würde sehr gerne Kinder haben - am liebsten Fünflinge!" Und dann gibt es auch noch ein ungewöhnliches K.O.-Kriterium: "Ich liebe Zwiebeln, und das ist auch meine Vorbereitung für das Date. Wenn ich nach Zwiebeln rieche, weiß er schon, auf was er sich einlässt."