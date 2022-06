Seit 2021 haben der unter anderem durch den "Tatort" aus Münster bekannte Jan Josef Liefers und Autor sowie Rechtsmediziner Michael Tsokos eine eigene TV-Reihe namens "Obduktion" um ungeklärte Todesfälle. Ab dem 7. Juli sind die beiden gemeinsam nun in der Spin TV-Produktion "Todesrätsel mit Liefers und Tsokos – Der Fall Whitney Houston" - ebenfalls beim Streamingdienst RTL+ - zu sehen. Für ihre Recherchen sind die beiden extra nach Los Angeles geflogen.

Vor etwas mehr als zehn Jahren war Whitney Houston bekanntlich leblos in einem Hotelzimmer gefunden worden. Die Obduktion ergab damals, dass ein Unfall der Todesgrund gewesen sein muss. Doch war es wirklich so? Tsokos und Liefers rollen damit einen Fall auf, um den sich auch Jahre später noch viele und teils wilde Gerüchte ranken. Ein Rätsel gab unter anderem die Position auf, in der Houston in einer Badewanne gefunden wurde: bäuchlings.

"Eine Position, die bei natürlichen Todesfällen, Unfällen oder Suiziden so gut wie niemals vorkommen soll", erklärt RTL in einer Ankündigung der kommenden Dokumentation. Zudem würden die Einschätzungen weiterer Kriminalexperten, wie dem Toxikologen Dr. Frank Musthoff, den möglichen Verdacht eines mutmaßlichen Tötungsdelikts erhärten.