Seit etlichen Jahren ist der Fußballtalk "Doppelpass" ein verlässlicher Garant für hohe Reichweiten und starke Marktanteile. Auch deshalb hat der ausstrahlende Sender Sport1 die Sendezeit zuletzt erweitert – hinten raus ist nun in aller Regel erst gegen halb zwei Uhr nachmittags Schluss für die sonntägliche Runde. Zur kommenden Saison wird die Marke nochmals erweitert. Entsprechende Informationen des "Clap-Club" kann DWDL.de bestätigen.

Demnach startet am 7. August und somit am ersten Wochenende der neuen Bundesliga-Saison am Sonntagvormittag um 10 Uhr der "Countdown Doppelpass", durch den Jana Wosnitza führen soll. Die gebürtige Kölnerin absolvierte bei Sport1 einst ihr Volontariat, inzwischen ist sie Co-Moderatorin des "Doppelpass" und folgte an dieser Stelle auf Laura Papendick und Ruth Hofmann.

Künftig soll sie beim "Countdown Doppelpass" einen Blick hinter die Kulissen des Fußballtalks werfen. Thematisiert werden die kommenden Themen der Sendung, ankommende Gäste sollen schon mal erste Statements abgeben und auch die Meinung der Online-Community soll eine Rolle spielen.

Mancher Fußballfan wird sich zur kommenden Saison ein wenig umstellen müssen. Bis dato liefen bis ran an den regulären "Doppelpass" um elf Uhr nochmal Highlights der zurückliegenden Bundesligapartien. Ein entsprechendes Rechtepaket für die Drittverwertung hält Sport1 auch in der laufenden Rechteperiode. Die Spiele werden nun ganz offenbar etwas früher nochmals aufgewärmt.

Festhalten will Sport1 nach "Clap-Club"-Infos auch am "Doppelpass 2. Bundesliga", der zur zurückliegenden Saison eingeführt wurde. Besprochen werden darin Themen rund um die zweite Fußball-Bundesliga. Das Magazin läuft nach Spieltagen am Montagabend.