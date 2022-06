Verbunden mit dem Launch von Paramount+ in Großbritannien und Irland hat Paramount am Montag auch den Deutschland-Start terminiert: Im Dezember kommt der Streamingdienst in den deutschsprachigen Raum und hat dafür bereits vier deutsche Originals in Auftrag gegeben, wie Susanne Schildknecht, SVP Entertainment Brands Central & Northern Europe and Asia bei Paramount am Montag im DWDL.de-Interview angekündigt hat. Im Folgenden ein Überblick über die bestätigten Projekte und alle bekannten Details.

Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt die Serie "Der Scheich" die Geschichte einer beispiellosen Hochstapelei. Ringo (Björn Meyer), ein Familienvater aus dem Schwarzwald, erfindet sich neu als unehelicher Sohn einer milliardenschweren arabischen Dynastie. Mit kruden Geschichten und einem gefälschten Kontoauszug über 8 Milliarden Dollar erobert er als arabischer Trauminvestor die Züricher Finanzwelt und bringt die Schweiz an den Rand einer Staatskrise. Seine ahnungslose Frau Carla (Petra Schmidt-Schaller) gerät selbst in ein Netz aus Lügen, Geld und Gier, nachdem sie versucht, ihre Familie zu retten. Sylvester Groth, Carol Schuler, Philippe Graber, Max Hopp und Pasquale Aleardi sind in weiteren Rollen zu sehen.

Erfunden und geschrieben wurde die Serie von Filmemacher Dani Levy, der mit "Der Scheich" seine erste Serie realisiert. Produziert wird die achtteilige Serie von X Filme Creative Pool und VIS. Executive Producer sind Uwe Schott und Genia Krassnig. Serienschöpfer Levy führt auch Regie, zusammen mit Johannes Naber. Gefilmt wird von Carl F. Koschnick und Katharina Bühler. Der Dreh startete bereits im März in Berlin und ndet nach Aufnahmen vor Ort in der Schweiz und im Schwarzwald im August.

Die Cyber-Thrillerserie "A Thin Line" dreht sich um die jungen Zwillingsschwestern Anna (Saskia Rosendahl) und Benni (Hanna Hilsdorf), die als "Hacktivistinnen" jegliches digitale Mittel einsetzen, um Verbrechen gegen Umwelt und Klima ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Doch als ihr Hack in einen Regierungsserver zu einem Polizeieinsatz führt, wird die introvertierte Anna verhaftet, während ihre Schwester Benni im Untergrund verschwindet. Das BKA eröffnet Anna im Gefängnis, dass ihre Schwester Benni als Teil einer radikalen neuen terroristischen Gruppe scheinbar nicht davor zurückschreckt, ihre Fähigkeiten für brutale Anschläge gegen Politik und Unternehmen einzusetzen.

Anna lässt sich auf einen Deal ein und die beiden Zwillingsschwestern stehen - so beschreibt es Paramount+ "auf gegenüberliegenden Seiten der Frage: Wie weit wirst du gehen für eine Sache, an die du glaubst?" Die Serie wird produziert von Weydemann Bros. Serial Drama in Zusammenarbeit mit VIS. Showrunner und Schöpfer sind Jakob & Jonas Weydemann, die zusammen mit Milena Klemke und Yvonne Wellie produzieren. Regie bei den sechs Episoden führen Damian John Harper und Sabrina Sarabi. In weiteren Rollen sind Tala al Deen, Sebastian Hülk, Sohel Altan Gol, Lucia Kotikova und Hadewych Minis in "A thin line" zu sehen. Die Geschichte basiert auf Ideen von Paul Salisbury, Hauptautorin ist Stefanie Ren mit Unterstützung von Jonas Weydemann, Nicki Bloom und Damian John Harper.

Schon angekündigt war das Projekt "Simon Becketts Die Chemie des Todes", eine Roman-Verfilmung. Hier bestätigte Paramount+ am Montag Details zur Besetzung. Harry Treadaway ("Penny Dreadful", "Star Trek: Picard") spielt die Hauptrolle des Dr. David Hunter, neben Katie Leung, Jeanne Goursaud, Nick Blood, Amy Nuttall, David Hayman und Hardy Krüger Jr. Die Dreharbeiten für die sechsteilige Serie begannen Mitte Mai und laufen bis Ende August an Drehorten in Schottland und Norfolk.

"Simon Becketts Die Chemie des Todes" basiert auf den Bestseller-Romanen über den forensischen Anthropologen Dr. David Hunter, erzählt allerdings in der ersten Staffel bereits die Ereignisse der ersten beiden Romane der Buchreihe von Simon Beckett. Worum geht's? Nach einem tragischen Schicksalsschlag in seiner Familie hat Hunter, ehemals ein renommierter Polizeiberater, ein neues Leben als Hausarzt in der beschaulichen englischen Provinz begonnen. Als jedoch eine verstümmelte Leiche im Wald entdeckt wird, bittet die örtliche Polizei den zunächst widerwilligen Hunter um Hilfe.

Die Drehbücher stammen von der BAFTA-prämierten Sukey Venables Fisher, Regie führt Richard R. Clark. Dixie Linder, Nick Marston und Peter Nadermann fungieren als Executive Producer, Matt Carver als Producer. Produktionspartner der deutsch-britischen Koproduktion sind Nadcon Film und Cuba Pictures, in Zusammenarbeit mit VIS. Simon Beckett wurde von Luke Speed im Auftrag von Gordon Wise von der Curtis Brown Group vertreten.

Neben diesen drei Projekten kündigte Paramount+ auch an, dass die sechste Staffel der Nickelodeon-Serie "Spotlight" aus dem Hause UFA Serial Drama exklusiv bei Paramount+ zu sehen sein wird. Die 13 neuen Folgen finden sich derzeit in der Postproduktion. Im Mittelpunkt der neuen Staffel stehen Greta (Chiara Tews), Rocco (Malcom Meckert), Emily (Nevena Schöneberg) und Sam (Jerome Weinert), die ehrgeizig ihren Träumen von der großen Bühne folgen, dabei aber den Spaß nicht aus den Augen verlieren. Im neuen Schuljahr stoßen der kreative Lenny (German Shulga) und das Gesangstalent Luna (Carlotta Truman) zur Gang, die von Larissa (Leonie Pollok), Mads (Mike Leon Lichtenberg), Milan (Simon Zeller) und Lasse (Esmael Agostinho) komplettiert wird.

Neben dem Schulalltag müssen sie dabei alle ihre ganz eigenen Herausforderungen meistern und ihren Weg finden. Dabei bekommen sie erneut Besuch und tatkräftige Unterstützung von zahlreichen Gaststars aus TV, Musik und der Welt der Influencer. Als Produzentin für UFA Serial Drama zeichnet Helga Löbel verantwortlich, Producer ist Florian Boesel. Die Redaktion von "Spotlight" auf Seiten von Paramount liegt bei Wiebke Werner und Maleen Haug.

Weitere fiktionale deutschsprachige Drama- und Comedy-Serien für Paramount+ befänden sich in Entwicklung, darunter unter anderem die bereits angekündigte Serie "Anywhere" von Gaumont und Schöpferin/Autorin Jana Burbach ("Bad Banks", "Tribes of Europa"). Paramount+ entwickelt außerdem mehrere non-fiktionale Originals in Deutschland. Hier wissen DWDL.de-Leserinnen und Leser mehr, weil Susanne Schildknecht im Interview bereits mehr verraten hat.

