Nach den guten Quoten der ersten Staffel von "Paar Wars" meldet sich die zweite Staffel der Spielshow mit Ralf Schmitz - diesmal unter dem Namen "Paar Love" - im Juli auf einem neuen Sendeplatz wieder. Die sechs neuen Folgen laufen nicht mehr freitags, sondern am Mittwochabend um 20:15 Uhr. Los geht es am 13. Juli, wie Moderator Ralf Schmitz auf Twitter ankündigte.

In jeder Show kämpfen drei Paare um den Hauptgewinn von bis zu 100.000 Euro. Dafür gilt es, acht Prüfungen zu bestehen, in denen es weniger aufs Können des Einzelnen ankommt als darauf, seinen Partner ganz genau zu kennen und sehr gut mit ihm zu harmonieren. In jeder Runde sammeln die Paare Geld für ihren Jackpot, zwei der Duos kommen ins Finale, das Siegerpaar nimmt dann das Geld aus seinem Jackpot mit nach Hause. Produziert wird "Paar Love" von der Deutschen ProduktionsUnion in Köln.

Dass die Show einen anderen Namen bekommt, hatte Sat.1 bereits vor einigen Wochen mit Blick auf den anhaltenden Krieg in der Ukraine erklärt (DWDL.de berichtete). "Angesichts des grausamen Kriegs in der Ukraine fühlt es sich aktuell falsch an, eine Unterhaltungsshow zu machen, die 'War' im Titel trägt", so Ralf Schmitz damals. "Deshalb lautet unser Motto für die zweite Staffel in diesem Jahr: 'Make Love, not War!' In diesem Zuge haben wir den Sendungs-Titel kurzerhand in 'Paar Love' geändert."

Mit einem durchschnittlichen Marktanteil um zehn Prozent in der Zielgruppe erwies sich die erste Staffel im vergangenen Herbst als schöner Erfolg für Sat.1. In der Spitze hatte das Format, das Parallelen mit den früheren "Flitterabend" aufweist, bis zu 11,5 Prozent erzielt. Die Entscheidung, die Show fortzusetzen, fiel daher recht schnell.