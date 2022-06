Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis und von Staffel zu Staffel sogar noch steigende Quoten: "Wer stiehlt mir die Show?" gehört fraglos zu den erfolgreichsten Show-Neustarts der jüngeren deutschen TV-Vergangenheit. Und so dürfte bei ProSieben, das im Juni bislang bei einem ernüchternden Monatsmarktanteil von 7,7 Prozent rangiert, die Vorfreude auf die neuen Folgen um so größer sein. Trotzdem lässt man sich etwas länger Zeit als im letzten Jahr: Statt Mitte Juli geht es diesmal erst Anfang August mit den neuen Folgen los.

Genauer gesagt läuft die Auftakt-Show am 2. August 2022, diese noch in jedem Fall moderiert von Joko Winterscheidt. Wer in den danach noch fünf weiteren Folgen durch die Sendung führen wird, hängt aber wie gewohnt davon ab, wer die jeweilige Show am Ende gewinnt - denn der Clou des Formats bleibt natürlich, dass es die Moderation der ganzen Show zu gewinnen gibt. Darum kämpfen werden diesmal die Schauspielerin Nilam Farooq, der Musiker Olli Schulz un dder Schauspieler Fahri Yardim. Dazu kommt jeweils noch eine nicht-prominente Wildcard-Kandidatin bzw. ein Wildcard-Kandidat.

Am Konzept der Quizshow ändert sich nichts: Es gibt weiterhin verschiedene Runden aufgeteilt in drei Gewinnstufen. Nach jeder Gewinnstufe muss der Kandidat oder die Kandidatin mit den wenigsten Punkten die Show verlassen. Im Finale geht es dann darum, in einem Duell gegen den jeweiligen Moderator bzw. die Moderatorin die Show der drauffolgenden Woche zu "stehlen". Diese darf dann ganz nach eigenem Gusto umgestaltet werden - so kamen in den letzten Staffen etwa schon eine Hommage an klassische TV-Unterhaltung von Bastian Pastewka, eine ESC-Revue von Anke Engelke oder eine 1. FC-Kaiserslautern-Fan-Edition von Mark Forster heraus.

Die dritte Staffel erreichte im vergangenen Jahr im Schnitt insgesamt knapp über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 20,6 Prozent. Die Sommer-Staffel hatte im letzten Jahr knapp eineinhalb Millionen Personen vor dem Fernseher erreicht.