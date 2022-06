Noch bevor am Dienstag die Screenforce Days beginnen, hat Sixx bereits einen Ausblick auf seine Programme für die kommende Saison gewährt und dabei deutlich gemacht, die Zahl der Eigenproduktionen deutlich nach oben zu schrauben. "2022 wird das Jahr mit den meisten Eigenproduktionen", kündigt Sixx-Chefin Ellen Koch an. "In diesem Jahr haben wir 71 Prozent mehr Programmstunden mit lokalem Content in Erstausstrahlung." Zu neuen Staffeln etablierter Formate wie "Sweet & Easy" oder "Paula kommt" sollen bis Jahresende fünf Neuentwicklungen hinzukommen, "immer mit dem klaren Anspruch, das beste Programm für junge Frauen zu bieten."

© 7.1 Entertainment/Benedikt Müller Sixx-Chefin Ellen Koch

Neu ist auch "Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show", das mit sechs Folgen von Lighkid produziert wird und ab September ausgestrahlt werden soll. Frisch ausgebildete Stylistinnen und Stylisten frisieren in dem Format um die Wette - gewissermaßen eine ganze Sendung, die auf der Idee der Umstyling-Folgen von "Germany's next Topmodel" basiert. Bereits bekannt war, dass Melissa Khalaj die neue Show "BAFF - Clever kontern" moderieren wird, in der es Gebrauchsanweisungen für den perfekten Konter bei blöden Sprüchen geben soll. Fest steht jetzt, dass die acht, von SEO Entertainment produzierten Folgen ab dem 25. Juli jeweils montags um 20:15 Uhr bei Sixx laufen werden.

Paula Lambert soll derweil im Winter ein neues True-Crime-Format bekommen, in dem sie zusammen mit Alexander Stevens, einem Anwalt für Strafrecht, skurrile und überraschende Kriminalfälle, in denen Liebe, Lust und Leidenschaft eine Rolle spielen, beleuchtet. Watch Lola stellt sechs Folgen von "Sex Crime Stories - Paula Lambert im True-Crime-Fieber" her. Und dann gibt's auch noch Verstärkung für den "Welpentrainer": Ab dem 31. Juli wird "Der Pferdetrainer" seinen Einstand feiern, produziert von 4dogs Media. "Damit bauen wir unsere Eigenproduktionsstrecke weiter aus und haben auch am Sonntag so viel frisches Programm wie nie", so Sixx-Chefin Ellen Koch.