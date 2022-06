Die ZDF-Programmarke "Terra X" wird in diesem Jahr 40. Gefeiert werden soll das Jubiläum im Herbst mit der sechsteiligen Doku-Reihe "Unsere Kontinente", bei der in jeder Folge eine andere Moderatorin beziehungsweise ein anderer Moderator vor der Kamera stehen wird, wie der Snder jetzt ankündigte. Harald Lesch widmet sich der "Afrika"-Folge, bei Colin Devey geht's um Asien, Mirko Drotschmann kümmert sich um Europa, die Nordamerika-Folge wird von Mai Thi Nguyen-Kim präsentiert, während die Biologin Jasmina Neudecker durch die Sendung über Südamerika führt.

Neu dabei ist Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, die durch die Australien-Folge führt. Nicht an Bord ist dagegen der langjährige "Terra X"-Moderator Dirk Steffens, den es bekanntlich zu RTL zieht (DWDL.de berichtete).

"Die Reihe 'Unsere Kontinente' ist eine fantastische Reise zu den Ursprüngen der Vielfalt der Kulturen. Und eine erstaunliche Antwort auf die Frage, wie die Welt wurde, wie sie ist", so Friederike Haedecke, Leiterin der ZDF-Redaktion "Terra X" über das Projekt, das auf fotorealistische 3-D-Animationen als Zeitreise-Tool sowie Helikopter- und Drohnenaufnahmen setzt, die spektakuläre Landschafts- und Tierwelten zeigen sollen.

Entstanden ist die Reihe in den vergangenen beiden Jahren. Nach den Dreharbeiten rund um den Globus wurden in München, genauer gesagt in den Bavaria Studios, die Moderationen in einem Greenscreen-Realbau-Setting gedreht. Produziert wird "Terra X: Unsere Kontinente" von Story House. Ein genauer Sendeplatz steht bislang noch nicht fest.