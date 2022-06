Der MDR bringt ab dem 23. Juni die fünfteilige Dokuserie "Lebensretter inside" in der ARD-Mediathek an den Start. Dafür wurde über mehrere Wochen lang ein Team der Feuer- und Rettungswache Chemnitz 2, in der vier Frauen und 26 Männer arbeiten begleitet. Um dem Publikum das Gefühl zu geben, "hautnah" dabei zu sein, sind u.a. acht Minikameras im Einsatz, die an den Fahrzeugen und am Körper der Einsatzkräfte montiert sind. Zudem werden die Geschichten nicht von einem Sprecher aus dem Off, sondern nur von den Protagonistinnen und Protagonisten erzählt.

Dabei sein wird man in der ersten Staffel beim Löschen eines Feuers in einem Wohngebiet, bei Rettungsarbeiten nach dem Sportunfall eines Mountainbikers und bei einer Höhenrettung. Da ein großer Teil der Arbeitszeit aber abseits spektakulärer Einsätze ruhige Momente auf der Wache sind, sind auch diese Teil der Doku, darüber hinaus erzählen die Rettungskräfte auch über Persönliches wie ihre Motivation für den Job. Neben der fünfteiligen Mediatheken-Version wird es auch eine TV-Ausstrahlung in drei 45-minütigen Folgen jeweils donnerstags um 20:15 Uhr geben, auch hier geht's am 23. Juni los.

Auch darüber hinaus steht das Thema Feuerwehr und Brandschutz in den kommenden Wochen beim MDR im Mittelpunkt. Auf dem Youtube-Kanal von "Einfach genial" wird es ab Ende Juni ein Spezial "Feuerwehrerfindungen" geben, am 5. Juli sind diese auch Teil der TV-Ausgabe des Magazins. Zudem starten die Redaktion des MDR-Nachmittagsprogramms und MDR Jump am 11. Juli die zweiwöchige Sommeraktion "Fit wie die Feuerwehr" und besuchen Freiwillige Feuerwehren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Im Fokus steht dabei das Ehrenamt und die Sorgen und Wünsche der Freiwilligen Feuerwehrmänner und -frauen, obendrein soll aber auch die "Fitteste Feuerwehr Mitteldeutschlands" gekürt werden.