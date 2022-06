Am Montagabend war Steffen Hallaschka noch bei RTL zu sehen: Als Teilnehmer der neuen Primetime-Show "Viva la Diva". Die Episode wurde allerdings bereits im März aufgezeichnet. In der Tat nämlich befindet sich der Fernsehjournalist dieser Tage zu Hause in Quarantäne. Via Facebook machte Hallaschka am Dienstag nun eine Corona-Infektion öffentlich. "Quarantäne macht einsam, aber Vielfalt verbindet", schrieb der Fernsehmoderator.

Entsprechend wird Hallaschka in dieser Woche auch "stern TV" (mittwochs, 22:35 Uhr) nicht moderieren können. Einspringen wird Dieter Könnes, der seit Kurzem in der Regel "stern TV am Sonntag" präsentiert. Ganz fehlen wird Hallaschka aber nicht, wie er auf seiner Facebook-Seite verriet.

"Ich werde mich zugeschaltet aus der Quarantäne melden. Denn wir wollen Euch meine Verwandlung zur Drag Queen Supa Nova und weitere spannende Backstage-Aufnahmen zeigen", verriet Steffen Hallaschka. Für Hallaschka ist es übrigens nicht die erste coronabedingte Pause. Bereits 2020 musste er pausieren, damals hatte er Kontakt zu einem Coronafall. Nazan Eckes war damals seine Vertreterin.