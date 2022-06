am 21.06.2022 - 16:31 Uhr

Axel Springer baut die Führung von "Business Insider Deutschland" um. Wie der Verlag am Dienstag bestätigte, gibt Romanus Otte seinen Posten als Co-Geschäftsführer und Co-Chefredakteur auf eigenen Wunsch zum 1. Juli hin ab, bleibt dem News-Portal jedoch als Redakteur erhalten, um über volkswirtschaftliche Themen zu berichten. Jakob Wais, aktuell ebenfalls Co-Geschäftsführer und Co-Chefredakteur, wird im Zuge dessen Vorsitzender der Chefredaktion und Geschäftsführung.

Parallel dazu steigt Felix Lander zum Geschäftsführer und Kayhan Özgenc zum Chefredakteur auf. Carline Mohr wird stellvertretende Chefredakteurin. Lander war bisher als Chief Reveue Officer für den Aufbau der Geschäftsmodelle verantwortlich, Özgenc wiederum fungierte schon bisher als stellvertretender Chefredakteur. Mohr wiederum kommt ab August neu ins Team und soll innerhalb der Chefredaktion die Themen Newsletter, Audio, Social Media und Video verantworten. In ähnlichen Rollen war sie in der Vergangenheit bereits für "Bild" und "Spiegel" tätig.

"Ich freue mich sehr, dass Axel Springer mir die Möglichkeit gibt, künftig wieder zu hundert Prozent das zu sein, was ich immer sein wollte: Journalist", sagte Romanus Otte zu seiner Entscheidung. "Mit unserem großartigen Team haben Jakob und ich 'Business Insider' in den vergangenen drei Jahren neu aufgestellt und zu einer relevanten Stimme im deutschen Wirtschaftsjournalismus gemacht. Der Merger mit Gründerszene ist gelungen und trägt Früchte. Mit Felix und Kayhan gibt es ideale Nachfolger. Das gesamte Team ist gut aufgestellt. Darum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mir meinen Traum zu erfüllen, zu meinen journalistischen Wurzeln zurückzukehren."

Claudius Senst, CEO von "Bild" und "Welt" und in dieser Funktion bei Axel Springer auch für "Business Insider Deutschland" verantwortlich, dankte Otte. "Gemeinsam mit Jakob hat er bei 'Business Insider' eine Redaktion aufgebaut, die immer wieder mit starken Exklusivgeschichten auf sich aufmerksam macht. Daran hat Kayhan einen großen Anteil, der diese redaktionelle Erfolgsgeschichte künftig als Chefredakteur gemeinsam mit Jakob fortsetzen wird. Felix hat in seiner Rolle als Chief Revenue Officer nachhaltig dazu beigetragen, die redaktionellen Erfolge auch in wirtschaftliches Wachstum zu überführen."