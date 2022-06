am 22.06.2022 - 09:47 Uhr

Im Rahmen der Screenforce Days wurden auch die ersten beiden Produktionen der neugegründeten Produktionsfirmen von Seven.One Entertainment am Standort Köln bekannt. In der Domstadt hatte die in Unterföhring ansässige Sendergruppe schon im vergangenen Jahr die erste neue Produktionsfirma unter Leitung von Mark Land angekündigt, die sich schwerpunktmäßig Factual-Programmen widmen soll. Das seitdem personell im Aufbau befindliche Unternehmen wird die neue dreistündige Nachmittagssendung "Volles Haus! Sat.1 Live" stemmen - und einen Namen hat es jetzt auch: Flat White Productions heißt es und wird geführt von Mark Land und Henrik Pabst.

Neben dem Namen ist bei Flat White Productions auch einer der Neuzugänge durchgesickert: Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de wird Bernd Peters, zuletzt Redakteur bei "Bild" in Berlin, Chefreporter bei Flat White Productions und u.a. für "Volles Haus! Sat.1 Live" arbeiten. Peters war zuvor lange Jahre beim Kölner "Express" tätig und kehrt damit ins Rheinland zurück.

Im Februar diesen Jahres bekräftigte Seven.One Entertainment seine Produktionsambitionen am Standort Köln mit der Gründung einer weiteren Produktionsfirma, diesmal für Unterhaltungsprogramme. Die Geschäftsführung übernehmen hier Nadine Grünfeld, zuvor Executive Director bei Endemol Shine Germany, und Frank Kott, bisher Head of Production Show & Factual bei Endemol Shine Germany. Auch hier fehlte noch der Name der Unternehmung.

Auch der ist jetzt bekannt: Das Unternehmen firmiert als Cheerio Entertainment und produziert das neue Sat.1-Format "Zurück in die Schule", in dem Jörg Pilawa mit Kindern als Lehrerinnen und Lehrer Promis testet. Henrik Pabst, als Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group und Geschäftsführer der Red Arrow Studios verantwortlich für das Produktionsgeschäft: "Mit unseren neuen Produktionsfirmen in Deutschland unterstreichen wir unsere Strategie, künftig noch mehr lokale Inhalte für unsere Plattformen zu produzieren. Cheerio Entertainment und Flat White Productions sind startklar, ich freue mich auf tolle neue Produktionen."