am 22.06.2022 - 13:07 Uhr

Drei weitere Jahre wird Ingo Zamperoni durch die "Tagesthemen" im Ersten führen. Auf Vorschlag von NDR-Intendant Joachim Knuth hatten die ARD-Intendantinnen und -Intendanten bereits im April grünes Licht gegeben, mit dem Okay des NDR-Verwaltungsrats ist nun alles fix. "Ingo Zamperoni ist ein hervorragender Moderator und Journalist. Sein Moderationsstil ist souverän und professionell, er besticht in Interviews durch eine Mischung aus Hartnäckigkeit und Charme und kann komplexe Sachverhalte anschaulich und nachvollziehbar erklären. Das zeigt er auch in seinen Dokumentationen für die ARD", freut sich Joachim Knuth.

Auch die Redaktionsspitze von ARD-aktuell bleibt in bisheriger Form erhalten. Konkret heißt das: Marcus Bornheim bleibt Erster Chefredakteur von ARD-aktuell, Helge Fuhst Zweiter Chefredakteur und Juliane Leopold Chefredakteurin Digitales. Die neuen Verträge laufen bis Ende September 2025.



Knuth: "Das Team der Chefredaktion hat das Nachrichtenhaus durch journalistisch und organisatorisch herausfordernde Zeiten geführt, die Berichterstattung während der Corona-Pandemie zu jeder Zeit sichergestellt." Bornheim arbeitete einst als Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, im April 2017 wurde er Zweiter Chefredakteur bei ARD Aktuell, die Leitung übernahm er rund zweieinhalb Jahre später. Fuhst arbeitete anfangs bei NBC News und für die ARD in Washington. 2013 wechselte er zum WDR als Persönlicher Referent des Intendanten und wurde später zusätzlich stellvertretender Leiter der Intendanz. 2016 wechselte Fuhst zu Phoenix. Dort war er von Januar 2018 an ARD-Programmgeschäftsführer und als Moderator tätig. Seit Herbst 2019 ist er Zweiter Chefredakteur und manchmal auch "Tagesthemen"-Moderator.