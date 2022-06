am 22.06.2022 - 14:42 Uhr

Unter dem Titel "Mecha Builders" haben die Macherinnen und Macher der "Sesamstraße" vor zwei Jahren eine neue Animationsserie an den Start gebracht, in der bekannte Figuren wie das Krümelmonster oder Ebby als Roboter-Helden in Ausbildung zu sehen sind und auf diese Weise Inhalte über Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik erlernen.

Diese Serie hat der Sesame Workshop nun auch nach Deutschland verkauft - genauer gesagt an Super RTL, wo das in Kanada produzierte Spin-Off ab Herbst zu sehen sein wird, wie eine Sprecherin des Kindersenders auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte. Aufmerksame Beobachter konnten einige Figuren am Mittwoch bereits im Rahmen der RTL-Präsentation bei den Screenforce Days erkennen, auch wenn da von "Mecha Builders" noch keine Rede war.

Dass es nicht die Öffentlich-Rechtlichen sind, die die Rechte erworben haben, ist nichts weniger als ein Paradigmenwechsel, immerhin ist die klassische "Sesamstraße" schon seit Jahrzehnten besonders mit dem NDR eng verbunden. Der Deal umfasst allerdings nicht nur die Auswertung bei Super RTL im linearen TV sowie auf den digitalen Plattformen des Senders. Super RTL wird außerdem exklusiv die Consumer-Products-Rechte an "Sesame Street's Mecha Builders" in Deutschland vermarkten.

© TVNOW / Annette Etges Thorsten Braun

Stefan Kastenmüller, General Manager Europe des Sesame Workshop: "Die Patenschaft mit Super RTL bietet den Fans des 'Sesame'-Kosmos die Möglichkeit, mehr Abenteuer mit ihren Lieblingscharakteren auf weiteren Plattformen zu erleben."