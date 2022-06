Zuletzt sorgten Zeyin Ali und Isabel Hinz in ihren Rollen als Noah und Gina für frischen Wind in der täglichen RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Für Sommer 2022 hat die Produktion von UFA Serial Drama nun den nächsten Neuzugang angekündigt, der auch vor dem Hintergrund einer zu erwartenden Drehpause der aktuell schwangeren Olivia Marei zu sehen sein dürfte. Nina Ensmann dreht ab sofort am "GZSZ"-Set und wird demnächst ihren ersten Auftritt auch auf dem Schirm haben.

Über ihre Rolle Jessica Reichelt ist nicht allzu viel bekannt; sie werde für viel Aufsehen und eine große Überraschung in der Serie sorgen, heißt es. An welcher Stelle die Figur konkret andockt, bleibt aber erst einmal geheim. Soap-Fans dürften sich an Schauspielerin Nina Ensmann unterdessen noch erinnern. Rund drei Jahre ist es her, dass sie eine etwas größere Nebenrolle in "Unter uns" spielte: Damals als Anwältin Emilia Richter. Ihr Wirtschaftsstudium finanzierte die Schauspielerin zudem mit Modeln, sie ließ sich bei internationalen Katalogshootings ablichten.