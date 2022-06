Studio 100 Media hat ein Serien-Paket an Disney+ lizenziert. Wie das Studio für Kinder- und Familienunterhaltung am Donnerstag mitteilte, umfasst der Deal alle Staffeln der CGI-Serien "Heidi", "Die Biene Maja", "Mia and me - Abenteuer in Centopia" sowie "Nils Holgersson" und "Wickie und die starken Männer".

Auf diese Weise sind auf dem Disney-Streamingdienst fortan über 400 Folgen der besagten Produktionen verfügbar. Die Vereinbarung umfasst die Verbreitung in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Martin Krieger, CEO von Studio 100 Media: Wir freuen uns sehr, dass ein großer Teil unserer fortwährenden Studio-100-Highlights demnächst auf Disney+ zu sehen sein wird. Mit Disney+ erweitern wir die Präsenz und Bekanntheit unserer Marken in Deutschland, Österreich und der Schweiz und stärken somit auch die unterschiedlichsten Arten der Lizenzvermarktung."