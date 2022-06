Nach der Übernahme von Gruner + Jahr kündigte die RTL Group schon zu Jahresbeginn an, ihre hundertprozentigen Tochterunternehmen RTL AdConnect, G+J iMS und das Vermarktungsgeschäft von Smartclip zusammenführen zu wollen (DWDL.de berichtete). Nun steht fest, unter welchem Namen man künftig auf dem Markt agieren wird: RTL AdAlliance - ein vertrauer Klang also, mit dem zumindest in diesem Segment der Name des Hamburger Verlagshauses getilgt wird.

Stéphane Coruble wird die neu zusammengeführte RTL AdAlliance als CEO zusammen mit Oliver Vesper, Chief Digital Officer und Deputy CEO, führen. Neben dem bereits ernannten Chief Transformation Officer, Daniel Bischoff, ergänzen Carine Jean-Jean als Communications Director und Karine Lippi-Blondin als Human Resources Director das Führungsteam des neuen Unternehmens.

Die RTL AdAlliance soll darüber hinaus als international agierender Partner auch eng mit der AdAlliance in Deutschland und der AdAlliance in den Niederlanden zusammenarbeiten. Erklärtes Ziel des neugegründeten Unternehmens ist es, Vermarktungskompetenz international zu bündeln und die nationalen Kompetenzen der Werbevermarkter vor Ort zu ergänzen.

"In der RTL AdAlliance bündeln wir drei starke Partner, die gemeinsam eine Total-Media Vermarktungsplattform für europäische Fernsehsender und globale Premium-Publisher formen", so Stéphane Crouble, designierter CEO der RTL AdAlliance. "Das Angebot und der neue Name reflektieren eine fokussierte Kundenorientierung, um noch agiler in den Wettbewerb mit den globalen Technologieplattformen zu treten. Unsere Ziele lassen sich mit den strategischen Grundsätzen der RTL Group ideal vereinbaren: Stärkung des Kerngeschäfts, Ausbau von Wachstumsfeldern sowie die Förderung von Allianzen und Partnerschaften."