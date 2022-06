RTL Deutschland will den Fall Johannes Erlemann mit einem Spielfilm, einer Dokumentation, einem Podcast und einem Buch aufarbeiten. Er gilt als einer der spektakulärsten Entführungsfälle der deutschen Nachkriegszeit. "Dieses Projekt ist für mich eine Lebensaufgabe, an dem ich bereits seit zehn Jahren gearbeitet habe", sagt Johannes Erlemann. "In dieser Zeit habe ich verstanden, wie wichtig es ist, diese Geschichte zu teilen. Ich empfinde es als großes Privileg, trotz der dramatischen Ereignisse von damals, Perspektiven im Umgang erkannt zu haben und diese im Dialog austauschen zu können."

Am 6. März 1981 war der damals elfjährige Johannes Erlemann, Sohn des millionenschweren Investors Jochen Erlemann, auf dem Heimweg in Köln entführt und in einer dunklen, sargähnlichen Kiste gefangen gehalten. Erst nach 16 Tagen und der Übergabe von drei Millionen Mark Lösegeld wurde er schließlich freigelassen. Die vier Entführer konnten fliehen, wurden aber zwei Monate später gefasst und wegen erpresserischen Menschenraubs zu drei bis zehn Jahren Haft verurteilt.

Weil ihn die Erinnerungen an seine Entführung bis heute verfolgen, hat sich Erlemann dazu entschlossen, sie noch einmal anhand von noch unveröffentlichten Bildern, Akten und Tonbandaufnahmen ausführlich zu erzählen. Die entsprechenden Rechte daran hat sich RTL Deutschland gesichert. Bei der Umsetzung ist auch Veronica Ferres mit dabei, die mit ihrer Firma Construction Filmproduktion den Spielfilm, die Dokumentation und den Podcast produzieren wird. "Ohne Veronica Ferres hätte ich nicht die Bereitschaft gehabt, nun alles bedingungslos offenzulegen", so Erlemann. "Durch ein schicksalhaftes Treffen vor einigen Jahren habe ich nicht nur eine Freundin gewonnen, Veronica gehört auch zu meinen engsten Vertrauten."

"Es freut mich ganz besonders, dass wir als kleine, unabhängige Produktionsfirma das Vertrauen von Johannes Erlemann und RTL Deutschland gewinnen konnten", sagt Ferres. Mit an Bord ist der Oscar-nominierte Regisseur Marc Rothemund ("Sophie Scholl", "Mein Blind-Date mit dem Leben"), für den es der erste TV-Spielfilm seit 20 Jahren ist. Die Kamera führt Ahmet Tan, das Drehbuch stammt von Beatrice Huber und Marcus H. Rosenmüller. Die begleitende Dokumentation entsteht indes in Zusammenarbeit mit eitenlsonnenschein, der Produktionsfirma von Regisseur Lutz Heineking jr. Geplant ist die Veröffentlichung des gattungsübergreifenden Projekts für das kommende Jahr.

Sascha Schwingel, Deputy Head of TV & Entertainment bei RTL Deutschland: "Die Geschichte von Johannes Erlemann ist absolut außergewöhnlich. Es ist die Geschichte eines Jungen, der am Wochenende mit dem Privatjet nach St. Tropez oder nach St. Moritz flog und plötzlich 16 Tage in einer Kiste gefangen gehalten wurde, die er schließlich mit 600 Mark Gewinn aus Poker-Spielen mit seinen Entführern verlässt. Es ist die Geschichte eines entführten Kindes – es ist aber auch eine Geschichte von enormem Kampfgeist und Überlebenswillen, eine Geschichte, die Mut macht. Wir danken Johannes Erlemann für sein Vertrauen, sie uns zu erzählen. Und wir freuen uns, dass wir ihm bei RTL Deutschland die Möglichkeit bieten können, sie gattungsübergreifend und in allen Facetten wiederzugeben."