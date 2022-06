Kaum einer stand in den vergangenen Jahren so sehr für Quizshows im deutschen Fernsehen wie Jörg Pilawa. Doch in Sat.1 muss er sich dieses Image nun erst mal wieder erarbeiten, wie die verhaltenenen Quoten zeigten, die seine neue Sendung "Quiz für Dich" nach dem Senderwechsel verzeichnete. Nur rund eineinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Frühjahr die erste Staffel und in der Zielgruppe lag der durchschnittliche Marktanteil bei kaum mehr als sechs Prozent - da haben sich alle Beteiligten gewiss mehr versprochen.

Dennoch ist eine Fortsetzung vorgesehen, wie Sat.1-Sprecher Christoph Körfer gegenüber DWDL.de bestätigte. "'Quiz für Dich' ist aktuell für 2023 geplant", so Körfer. In der Show spielen zwei Promi-Duos im Studio für einen Menschen, der von seinem Geldgewinn noch nichts ahnt, diesen aber deshalb verdient hat, weil er beruflich oder privat Außergewöhnliches leistet. Während die Stars im Studio die Gewinnsumme gemeinsam in die Höhe treiben, sitzt die auserwählte Person entspannt bei einem Freund oder einer Freundin - ehe Jörg Pilawa auf dem Bildschirm erscheint und die frohe Botschaft vom Geldsegen unterbreitet.

Aktuell wird nun aber erstmal an einer anderen Sat.1-Show mit Jörg Pilawa gearbeitet: In "Zurück in die Schüle" soll es um die Frage gehen, welcher Promi den Grundschulabschluss schafft. Hinter dem neuen Format steht die neue Produktionsfirma Cheerio Entertainment, mit der Seven.One Entertainment seine Produktionsambitionen am Standort Köln unterstreicht (DWDL.de berichtete). Die Geschäftsführung übernehmen Nadine Grünfeld, zuvor Executive Director bei Endemol Shine Germany, und Frank Kott, bisher Head of Production Show & Factual bei Endemol Shine Germay.

Und dann ist da auch noch ein Live-Jahresrückblick, den Jörg Pilawa in diesem Jahr in Sat.1 moderieren wird. Der Moderator könnte damit in eine Lücke stoßen, denn nach dem "Menschen, Bilder, Emotionen"-Abschied von Günther Jauch hat sich RTL bislang noch nicht dazu geäußert, ob die aufwendige Live-Show überhaupt fortgesetzt werden soll.