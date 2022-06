Das Wort zum Sonntag: Amazon sichert sich die Dienste von Teddy Teclebrhan im Rahmen einer mehrjährigen exklusiven Zusammenarbeit im Bereich Streaming und TV, welche die Bereiche Show, Serie und Film umfasst. Man wolle gemeinsame Projekte entwickeln. "Ich habe große Lust auf die Zusammenarbeit mit Prime Video", sagt Teddy Teclebrhan. "Ich genieße den Enthusiasmus und die Can-Do-Einstellung von Philip Pratt und den Teams bei Amazon und freue mich unglaublich auf die Dinge, die wir zusammen auf die Beine stellen werden."

Und der gelobte Philip Pratt ergänzt: "Teddy gehört zu den vielseitigsten und überraschendsten Entertainern in Deutschland. Wir spüren viel Energie und Pioniergeist in unserer Zusammenarbeit", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Amazon Originals bei Prime Video. "Dass wir solch einen ausgezeichneten Künstler exklusiv für Prime Video gewinnen können, unterstreicht unsere großen Ambitionen: Wir investieren massiv in lokale Ideen, Produktionen und Talente und kreieren auf diese Weise außergewöhnliches Entertainment für Deutschland und die Welt."

Amazon hatte Teddy Teclebrhan vergangenes Jahr schon im Cast der ersten Staffel von "LOL - Last one laughing". Davon abgesehen war er zuletzt aber mit eigenen Formaten bei ProSieben zuhause. 2019 probierte der Sender die Show "1:30" mit ihm, 2020 folgte "Teddy gönnt dir!". 2021 war er ein Kandidat bei Joko Winterscheidts "Wer stiehlt mir die Show?". Sein erstes eigenes TV-Format war 2011 "Teddy's Show" als einer der Wettbewerber im damaligen TV Lab von ZDFneo, das er gewann. Am 15. Juli startet mit "One Mic Stand" sein erstes eigenes Format bei Prime Video, produziert von Leonine.