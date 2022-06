am 27.06.2022 - 12:41 Uhr

Mehr als elf Jahre ist es nun schon her, dass der damalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg zurücktrat und sämtliche politischen Ämter im Zuge der Plagiatsaffäre um seine Dissertation um die Aberkennung seines Doktortitels niederlegte. Zu einem seither häufiger gemunkelten Politik-Comeback kam es nie, bald wird man ihn aber dafür vor der Kamera sehen können.

RTL Deutschland hat am Montag angekündigt, dass man gemeinsam mit Guttenberg an "High-End-Dokumentationen" für das Streamingangebot RTL+ arbeite. Worum es genau gehen wird, ist noch nicht bekannt, fest steht aber, dass zu Guttenberg als Moderator und Interviewer durch die zwei geplanten 90-minütigen Sendungen führen wird. Zu sehen sein sollen die beiden Sendungen noch in diesem Jahr.

Produziert werden die beiden Dokus von der Leonine-Tochter i&u sowie der Looping Group.