Die "Maxton Hall"-Reihe der deutschen Autorin Mona Kasten wird für Prime Video verfilmt. Wie am Montag bekannt wurde, wird UFA Fiction den ersten Teil der Trilogie unter dem Titel "Save Me" in sechs Episoden produzieren. Im Mittelpunkt des romantischen Dramas steht die Liebesgeschichte von Ruby Bell und James Beaufort an dem Elitecollege Maxton Hall. Die Serie soll 2023 bei Prime Video in über 240 Ländern und Territorien weltweit verfügbar sein.

Produzent ist Markus Brunnemann, ausführende Produzentin ist Ceylan Yildirim und Daphne Ferraro ist die Head-Autorin. "Mit 'Save Me' dürfen wir eine der erfolgreichsten Romanreihen der letzten Jahre verfilmen", sagt Brunnemann, Geschäftsführer und Produzent UFA Fiction und UFA Serial Drama. "Mona Kasten hat mitreißende Charaktere und eine überaus berührende Geschichte geschaffen. Ihre liebgewonnenen Figuren und Orte nun gemeinsam mit der ausführenden Produzentin Ceylan Yildirim auf dem Bildschirm zum Leben zu erwecken, ist eine große Freude und wir alle sind uns der Verantwortung gerade gegenüber den Fans sehr bewusst."

Im Zentrum steht die ehrgeizige Stipendiatin Ruby Bell aus einfachen Verhältnissen, die auf dem elitären Maxton Hall Privatcollege einzig und allein auf ihren Lebenstraum hinarbeitet: die Bewerbung an der Oxford University. Ihre sorgfältig geordnete Welt gerät jäh aus den Fugen, als sie unfreiwillig Zeugin eines brisanten Geheimnisses wird, das sie mitten ins Fadenkreuz des überprivilegierten, arroganten Schulschwarms James Beaufort rückt. Dieser versucht fortan mit allen Mitteln, Rubys Schweigen zu erkaufen.