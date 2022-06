© Studiocanal Kalle Friz

Und die beiden haben auch schon erste konkrete Projekte angekündigt. Alexander Lindh ("MaPa") und Laurent Mercier ("Eden") haben die Bücher für "A Better Place" geliefert, ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit Komplizen Serien entstehen soll. Von Sven Bohse kommt "Axis" – eine Serie, für deren Produktion mit Ringel Film zusammengearbeitet wird. "Panorama" entsteht gemeinsam mit der Saxonia Media, "Kettenhunde" unter Regie von Marlene Bischof und Nicolai Zeitler und in Koproduktion mit BerghausWöbke Filmproduktion. Beteiligt ist man auch am kommenden Pantaleon-Films-Projekt "Der Hass der Anderen" oder dem von Lago Film vorangetriebenen "Tschick".