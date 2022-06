Am kommenden Sonntag steht noch ein neuer "Polizeiruf" auf dem Programm, dann stehen sonntags um 20:15 Uhr den Sommer über erstmal nur Wiederholungen auf Krimi-Programm. Anne Will talkt im Anschluss ab 21:45 Uhr dann trotzdem noch bis zum 24. Juli in aktuellen Ausgaben, ehe auch sie sich in die Sommerpause verabschiedet. Nachdem Ende Juli dann zunächst der DFB-Pokal auf dem Programm steht, wartet eine Woche später wieder frische Krimi-Ware aus Schweden am späteren Sonntagabend.

Ab 21:45 Uhr laufen dann ab dem 7. August die neuen Episoden der zweiten Staffel von "Kommissar Bäckström" in Doppelfolgen. Wer nicht so lange warten will, kann sie ab dem 8. Juli auch bereits in der ARD-Mediathek sehen. Auch in den neuen folgen spielt Kjell Bergqvist wieder den Meisterdetektiv Evert Bäckström, der im Zenit seines Ruhmes steht, als er einen Kriminalfall nach wenigen Minuten aufklärt.

In der ersten Folge gerät er allerdings selbst unter Verdacht. Seine Privatfehde mit dem Staranwalt Tomas Eriksson (Jens Hultén), der sogar ein enges Verhältnis zu seiner Ex-Geliebten Tina Bonde (Helen Sjöholm) zu pflegen scheint, ist die Schwachstelle des eifersüchtigen Ermittlers. Als Eriksson in seiner Wohnung ermordet wird, gerät Bäckström unter Verdacht. Nun möchte er den Mordfall nutzen, um das öffentliche Ansehen seines Rivalen endgültig zu zerstören.