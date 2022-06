Bevor am Dienstagabend die neue Dramaserie "Munich Games" ihre Premiere beim Filmfest München feiern wird, nutzte Sky am Vormittag schon einmal die Gelegenheit, um einen Ausblick auf seine Stoffe für die nächsten Monate zu gewähren – und darüber hinaus. Drei neue High-End-Serien werden aktuell geplant, darunter "Helgoland 513", das von einer globalen Apokalypse erzählt, durch die ausgerechnet die Nordseeinsel zum letzten sicheren Hafen der Menschheit wird.

Der Haken: Nur 513 Menschen werden von einer totalitären Gesellschaft auf Helgoland geduldet, und weil die Ressourcen knapp sind, bewertet ein unmenschliches Ranking-System das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner nach ihrer "Nützlichkeit". In insgesamt sieben Folge wird die Geschichte erzählt. Regisseur ist Robert Schwentke ("Der Hauptmann"), der die Serie nach einer Idee von Veronica Priefer und Florian Wentsch inszeniert. Noch in diesem Jahr sollen die Dreharbeiten beginnen.

Ebenfalls neu ist "Frankenstein Untold" - eine radikale Neuinterpretation von Mary Shelleys Fantasy-Klassiker, wie Sky verspricht. Erzählt aus der Perspektive von acht verschiedenen Hauptfiguren, erforscht die Serie die epische, philosophische und politische Tiefe des Romans. Philipp Stölzl ("Schachnovelle", "Der Medicus") ist Creator der achtteiligen Serie und wird bei allen Folgen Regie führen. Die Drehbücher schrieb er zusammen mit Caroline Bruckner. Für die Entwicklung zeichnet die Neue Schönhauser Film verantwortlich.

Auf wahren Begebenheiten beruht indes "Huntsville AL", das in den 1950er Jahren im Süden der USA angelegt ist. Hundert ehemalige deutsche Nazi-Ingenieure und ihre Familien werden von der US-Armee für ein geheimes Raketenprojekt rekrutiert und verändern dabei nicht nur die verschlafene Kleinstadt Huntsville radikal, sondern bringen auch die amerikanische Raumfahrtindustrie auf den Weg. Schöpfer der Idee sind Regisseur und Autor Achim v. Borries ("Babylon Berlin"), Nafay Schirman ("Der grüne Prinz"), Ron Leshem und Amit Cohen ("Euphoria"). Entwickelt wird die serie von Zeitsprung und der Beta Film.

"Die neuen Sky Originals, die wir heute vorgestellt haben, zeigen die Bandbreite der Geschichten und den kreativen Ehrgeiz, den wir mit unseren Original-Drama-Serien für Sky Studios Deutschland verfolgen", so Nils Hartmann, EVP Sky Studios Deutschland und Italia. "Wir wollen, dass die Kreativen in Deutschland, Österreich und der Schweiz uns ihre besten, mutigsten und spannendsten Ideen liefern, während wir weiter in erstklassige Originalinhalte für unsere Kunden investieren."

Deutlich schneller, wenn auch noch nicht exakt terminiert, kommt "Munich Games" von Regisseur Philipp Kadelbach ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") auf den Bildschirm. Die Drama-Thriller-Serie setzt 50 Jahre nach dem Münchner Olympia-Attentat an und erzählt von einem Freundschaftsspiel zwischen einem israelischen und deutschen Fußballklub, das Polizei und Geheimdienste in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Dazu passt, dass Sky außerdem in der Dokumentation "1972 – Münchens schwarzer September" das Olympia-Attentat aus drei Perspektiven beleuchten wird.

Ohnehin setzen Sky-Programmchefin Elke Walthelm und Entertainment-Chef Christian Asanger verstärkt auf Dokus: Die True-Crime-Dokumentation "22. Juli – Die Schüsse von München" befasst sich in diesem Jahr mit den Hintergründen des Münchner OEZ-Attentats von 2016, dazu kommt eine Dokumentation über den Kriminalfall Ursula Hermann und anlässlich ihres 30. Todestages widmet sich Sky im Oktober in einer Doku-Reihe dem bis heute "rätselhaften Tod" der Grünen-Politikerin und Friedensaktivistin Petra Kelly - ein Projekt, das vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs noch einmal zusätzliche Aktualität erhält.

Und dann sind da noch weitere Fiction-Projekte: Voraussichtlich zum Jahresende erscheint dann auch die Actionserie "Autobahn", hinter der die "Cobra 11"-Produktionsfirma Action Concept steht. Ken Duken und Florian Busch spielen darin zwei Ermittler, die durch das gleiche Blut verbunden, aber durch ein tragisches Geheimnis getrennt sind. "Bei uns können sich Fans von Popcorn wie Fans von Tiefgang zuhause fühlen", so Regisseur Tim Trachte in München. Große Hoffnungen legt Sky zudem auf "Souls", das durch zwei Preise bei Canneseries bereits Vorschusslorbeeren erhielt. Die Ausstrahlung der Serie mit Julia Koschitz in der Hauptrolle wurde jetzt für Oktober in Aussicht gestellt. Bereits bekannt war, dass Sky in diesem Jahr außerdem die vierte Staffel von "Babylon Berlin" auf Sendung schicken wird und an neuen Folgen von "Der Pass", "Das Boot" und "Die Wespe" arbeitet.

Gespannt sein darf man auch auf "Der Kaiser", den ersten deutschen Sky-Film. Schauspieler Klaus Steinbacher verkörpert darin Franz Beckenbauer, der bei der Verfilmung jedoch nicht involviert war. Erzählt wird die Lebensgeschichte bis zum Gewinn der Fußball-WM 1990 – allzu kritisch dürfte es daher nicht werden. Vielmehr sei der Film als Hommage zu verstehen. "Es war mir wichtig, dass wir ihm mit diesem Film eine Freude machen", so Steinbacher in München. Der ehemalige Sky-Experte muss also nicht fürchten, dass sein langjähriger TV-Arbeitgeber an seinem Denkmal kratzt.