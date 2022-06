Sky Deutschland hat die Ausstrahlung einer weiteren True-Crime-Reihe für den Oktober angekündigt. Sky Crime soll sich dann in drei Folgen dem Tod von Petra Kelly und Gert Bastian widmen – beide waren in den 80er Jahren durchaus umstritten. Sie war Grüne, Feministin, Anti-Atom- und Friedensaktivistin, er Ex-Bundeswehrgeneral und Friedenskämpfer und schließlich Abgeordneter der Grünen im Bundestag. 1992 werden die beiden in ihrem Reihenhaus in Bonn gefunden – erschossen.

Die Todesursache wurde nur wenige Stunden nach dem Fund der Leichen verkündet: „erweiterter Suizid“, hieß es damals doch Fragen blieben – bis heute. In drei rund 45-minütigen Teilen will die Doku-Serie "Petra Kelly – Der rätselhafte Tod einer Friedensikone" ausgehend vom Tod der Polit-Ikonen die politischen, gesellschaftlichen und privaten Geschehnisse mit dem Kriminalfall verweben. Dabei kommen Sky-Angaben zufolge Weggefährten und Freunde wie Lukas Beckmann und Antje Vollmer, einstige politische Gegner wie Theo Waigel und Hertha Däubler Gmelin, aktuelle Protagonisten und Politiker wie Jennifer Morgan und Anton Hofreiter, aber auch Familienangehörige wie Till und Eva Bastian zu Wort.

"Noch nie wurde ihr tragischer und mysteriöser Tod so umfassend und bildstark aufbereitet wie in dieser High-End-Dokumentation. Eine einzigartige Kombination aus Zeitgeschichte, Polit-Drama und True-Crime, die gerade jetzt, 30 Jahre später, eine beinahe erschreckende Aktualität bekommt", verspricht Christian Asagner, bei Sky Deutschland für die Entertainment-Sparte zuständig. Produziert wird die Doku-Serie von doc.station. Die dort tätige Anna Grün, bei der Doku-Serie ausführende Produzentin, erinnert sich, dass am ersten Drehtag des neuen Sky-Originals der Krieg Putins in der Ukraine begann. "Und wir sprechen über den Kalten Krieg und die Pazifistin. Erschreckend aktuell und damit umso mehr Ansporn endlich die ganze Geschichte von Petra Kelly, der Mit-Gründerin der Grünen und ihrem Lebensgefährten Gert Bastian zu erzählen."

Für das Drehbuch und die Regie ist die Filmemacherin Birgit Tanner verantwortlich. Jürgen Rehberg arbeitete an der Kamera. Ein genauer Sendetermin wurde noch nicht kommuniziert.