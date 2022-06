am 30.06.2022 - 16:25 Uhr

Sport1 hat den Vertrag mit seinem Chefredakteur Pit Gottschalk verlängert. Im Zuge dessen wird sein Verantwortungsbereich größer: Zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben wird Gottschalk über die Redaktion hinaus künftig auch den Bereich Programm verantworten. Die Verantwortung für diesen Bereich lag bis Ende vergangenen Jahres bei Daniel von Busse, der inzwischen zum ZDF gewechselt ist (DWDL.de berichtete). Innerhalb des Programmbereichs fungiert Almut Meffert weiterhin als Director Program und berichtet in ihrer Funktion nun also an Pit Gottschalk.

Gottschalk ist seit Januar 2020 gesamtverantwortlicher Chefredakteur von Sport1 und verantwortet in dieser Funktion seitdem die TV-, Digital-, Audio- und Social-Media-Angebote. Wenige Monate später war er bereits parallel zu seiner Tätigkeit als Chefredakteur in der neu geschaffenen Position des Chief Content Officers (CCO) in die Sport1-Geschäftsleitung aufgerückt.

© Sport1 Olaf Schröder © Sport1 Olaf Schröder

Gottschalk selbst betonte, er habe bei Sport1 "sowohl eine neue Heimat als auch eine berufliche Herausforderung gefunden". "Zusammen mit meiner Redaktion haben wir viele Ideen verwirklicht und zahlreiche Projekte und Themen auf unserer Agenda. Im Programmbereich werden wir mit unserem engagierten Team die Realisierung weiterer neuer Formate forcieren und attraktive Programmschienen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer schaffen - so wie wir das mit unserem umfangreichen Fußballangebot von Samstag bis Dienstag tun", so Gottschalk.

Unterdessen wird das Newsletter-Angebot "Fever Pit’ch", das Pit Gottschalk bereits vor Beginn seiner Tätigkeit bei Sport1 aufgebaut hat, Bestandteil des Sport1-Angebots. Den Fußball-Newsletter führt Gottschalk fortan als Morning Briefing des Chefredakteurs fort.