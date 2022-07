am 01.07.2022 - 11:32 Uhr

Das ZDF hat ein neues Musik-Format mit Tim Neuwirth angekündigt, der 2014 als Conchita Wurst den Eurovision Song Contest gewann. Die Sendung hört auf den Namen "Music Impossible" und lässt in jeder Sendung zwei Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher musikalischer Genres in einer Challenge gegeneinander antreten.

Der Clou: Beide wissen im Vorfeld nicht, auf wen sie treffen werden. Erklärtes Ziel ist es, einen eigenen Song im Sound des beziehungweise der anderen zu erarbeiten und vor Publikum zu präsentieren. Am Ende entscheidet das Publikum, wer seine Aufgabe besser gelöst hat. Tom Neuwirth steht mit Rat und Tat zur Seite, hält aber noch Zusatzaufgaben bereit.

In einer der beiden Folgen treffen Schlagersängerin Marianne Rosenberg und Rapper Eko Fresh aufeinander. Während sich Rosenberg an einer Rap-Version ihres Titels "Hallo, mein Freund" versucht, verwandelt Eko Fresh seinen Song "Quotentürke" in einen Schlager. Die Produktion übernimmt DEF Media.

Zu sehen gibt es "Music Impossible" am Freitag, den 2. und 9. September jeweils um 23:30 Uhr im ZDF. Auf diesem Sendeplatz ist normalerweise das Kultur-Format "Aspekte" zu sehen. Beide Folgen des neuen Formats werden übrigens bereits Mitte August in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereitgestellt.