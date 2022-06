Der Fernsehsender OUTtv, der sich als "erster Lifestyle-TV-Sender für die LGBTQI+-Community und alle Aufgeschlossenen" versteht, ist ab Freitag Teil des TV-Angebots der Deutschen Telekom. Das Programm umfasst eine Auswahl an queeren Arthouse-Filmen, Dokumentarfilmen, Serien und eigenen Produktionen.

"Ich bin überglücklich und stolz, dass OUTtv seinen LGBTQI+-Fernsehkanal bei der Deutschen Telekom startet", so Gründer und CEO Marc Putman. "Nach jahrelangem Wunsch der deutschen OUTtv-Zuschauer und -Fans wird unser queeres Lifestyle-Programm nun dauerhaft ein fester und bunter Bestandteil der deutschen Medienlandschaft werden."

Das Programmangebot umfasst Formate wie "Veneno", "Olly Alexander - Growing Up Gay", "Where The Bears Are" sowie Originals wie "Krista's Road to Eurovision", "The Niki Today Tonight Show" und klassische TV-Formate wie "Drag Race Thailand", "RuPaul's Gay for Play" sowie "Shade Queens of NYC". "Das Angebot wird in den kommenden Jahren für das Publikum stetig erweitert, um ein vollumfassendes Fernseherlebnis bieten zu können", so Putman.

Bislang war OUTtv bereits über NetCologne und Amazon Prime Video Channels verfügbar. Darüber hinaus lässt sich der On-Demand-Service OUTtv Pro abonnieren.