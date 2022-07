am 01.07.2022 - 06:05 Uhr

Nachdem im Dezember bekannt wurde, dass Geschäftsführerin Andrea Schönhuber-Majewski die Produktionsfirma Imago TV verlassen wird, die sie vor mehr als 22 Jahren zusammen mit Fabian Sabo gegründet hat, wurde über eine weitreichendere Veränderung bei der seit 2018 zu ITV Studios Germany gehörenden Produktionsfirma spekuliert. Am Donnerstagnachmittag kam dann die Gewissheit: Die Berliner Produktionsfirma wird vollständig in ITV Studios Germany aufgehen. Darüber wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Donnerstag informiert.

Einzelne Produktionen der Imago TV wurden in der Vergangenheit für den Grimme-Preis nominiert und mit dem Deutschen Fernsehpreis sowie dem International Emmy in der Kategorie Kids Factual ("Berlin und wir!") ausgezeichnet. Allerdings machte die Produktionsfirma vor gut einem Jahr auch Schlagzeilen mit einer letztlich von Sat.1 eingestellten Produktion über deren Umstände sich zuvor Ikke Hüftgold öffentlich aufgeregt hatte. Der öffentliche Streit wurde aber beigelegt. Die Fokussierung von ITV Studios Germany auf die Kernmarke überrascht vor diesem Hintergrund nicht allzu sehr.

Weiter unabhängig und eigenständig von der Mutter ITV Studios bleibt das von Karsten Roeder geführte Bildergarten Entertainment, welches u.a. das "The Voice"-Franchise für ProSieben und Sat.1 sowie "Sing meinen Song" für Vox produziert.