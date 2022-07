© Mediawolf

"Die Nachfrage nach neuem Content in der Unterhaltungsindustrie und im Werbemarkt ist so hoch wie noch nie. Unterhaltung auf allen Plattformen in allen Formatierungen ist gefragter denn je. Gleichzeitig ist eine starke Konsolidierung auf Produzentenseite im Gang. Das bietet Chancen für neue, kreative Content-Hersteller mit frischen Ideen”, erklärt Dietlinde Stroh ihre Entscheidung, eine eigene Produktionsfirma zu gründen. Stroh weiter: “Mediafisch ist für mich der ideale Partner: unabhängig, erfahren, international vernetzt. Mit leidenschaftlichen und zuverlässigen Partnern gemeinsame Sache zu machen ist genau mein Ding."

Dietlinde Stroh war bis zu ihrem plötzlichen Abgang im Sommer vergangenen Jahres Geschäftsführerin der zu All3Media gehörenden Produktionfirma Tower Productions, wo sie Formate wie "Das große Backen" und "Undercover Boss" verantwortete. Aus ihrer Zeit stammen auch Formate wie "Date or Drop" und "Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz". Sie erweiterte das Portfolio damals auch um den Fiction-Bereich, wo etwa die Comedy-Serie "Ich dich auch" für ZDFneo entstand. Zuvor war sie Head of Show bei Talpa Germany.

Die in Zürich ansässige Mediafisch GmbH ist seit 2008 am Markt und beschäftigt als unabhängiger TV-Produzent rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigenentwickelte wie auch lizenzierte Formate aus den Bereichen Factual Entertainment, Show, Doku und Branded Entertainment produzieren. Marc Görtz zum Sprung nach Deutschland: “Mediafisch plant seit geraumer Zeit den Schritt in den größten Markt Europas. Mit Dietlinde haben wir nun die perfekte Partnerin gefunden, die unser Boutique-Ansatz konsequent und mit Erfolg in Deutschland umsetzen kann." Björn Hering ergänzt: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dietlinde und der Mediawolf in Deutschland. Mit unseren erfahrenen Teams in der Schweiz, in Singapur und den USA und jetzt mit Mediawolf in Deutschland, werden wir Synergien im kreativen und personellen Bereich schaffen, die unseren Mediazoo zu einem attraktiven Businesspartner machen."