Am 25. Juni des vergangenen Jahres verabschiedete sich "Krass Schule" bei RTLzwei mit der 401. Folge in die Pause, wenige Tage später gab RTLzwei bekannt, dass man angesichts gesunkener Quoten bei dem Format gänzlich den Stecker ziehen wird. Damals wurden aber gerade noch neue Folgen produziert, deren Ausstrahlung man "nach der Sommerpause" ankündigte. Dann passierte über ein Jahr nichts - nun kommen die neuen Folgen mitten im Sommer zurück.

Ab dem 18. Juli steht bei RTLzwei wieder "Krass Schule - Die jungen Lehrer" auf dem Programm, dann allerdings nicht mehr am Vorabend, sondern bereits am früheren Nachmittag. Ab 13:55 Uhr sollen die noch ausstehenden Episoden der letzten Staffel in Doppelfolgen gezeigt werden. Auch in den neuen Folgen geht's wieder um gesponnene Intrigen, schwierige Schülerinnen und Schüler und sowie verbotene Liebschaften.

"Krass Schule" war für RTLzwei in der Anfangszeit 2018 ein Erfolg, verzeichnete über die Jahre aber sinkende Quoten. Die letzte Staffel vor der Pause erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt nur noch 3,5 Prozent Marktanteil. Das Format hatte aber online eine große Fangemeinde um sich geschart, der YouTube-Kanal zählt bis heute über eine Million Abonnentinnen und Abonnenten.