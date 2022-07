"TLC loves you - Dein Sender für Vielfalt" - mit dieser Botschaft wirbt Warner Bros. Discovery im Rahmen der heute startenden Sommer-Kampagne für seinen Sender, der sich schon seit Jahren das Thema Diversity groß auf die Fahnen geschrieben hat, was sich in verschiedenen Formaten und Sonderprogrammierungen für mehr Sichtbarkeit, Diversität und Respekt für die LGBTQ+-Community widerspiegelt.

In den nächsten Wochen steht in diesem Zusammenhang beispielsweise die neue Staffel von "Ich bin Jazz" über Jazz Jennings, die ursprünglich im Körper eines Jungen geboren wurde. Die neuen Folgen laufen ab dem 9. Juli samstags um 16:25 Uhr. Am 14. Juli startet donnerstags um 23:15 Uhr "Nicolette - Unzensiert und ungeniert", ab dem 23. Juli "Dragnificent - Entdecke die Queen in dir" samstags um 17:25 Uhr. Weitere Formate wie "Schicksal Transgender", "Mein Traum in Weiß - Gay Edition" oder "My Big Fat Transsexual Life" zeigt der Sender online auf tlc.de.



"TLC loves you" ist als 360-Grad-Kampagne angelegt und bespielt somit alle Kanäle von Print über Digital bis Social Media. Und auch auf den Christopher Street Day-Paraden in Köln, München und Berlin wird man wieder mit eigenen Trucks vertreten sein.