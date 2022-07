am 01.07.2022 - 15:44 Uhr

Auch wenn der Bremer Fernsehpreis von der ARD veranstaltet wird, so sind auch private sowie deutschsprachige ausländische Sender eingeladen, ihre Beiträge zum Wettbewerb einzureichen. Voraussetzung ist, dass die eingereichten Beiträge, Magazine, Moderationen und Aktionen im Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 30. Juni 2022 zu sehen waren. Die Preisverleihung, durch die einmal mehr Frank Plasberg führen wird, ist für den 4. November anberaumt.

Verliehen werden die Auszeichnungen in den Kategorien "Bester Beitrag vom Tag für den Tag" für die Verarbeitung regionaler Breaking News, "Beste neue Moderation" (Studio-Moderationen oder Presenter-Strecken aus Beiträgen und Live-Schalten von Leuten, die höchstens seit eineinhalb Jahren zum Team gehören), "Beste Live-Reportage", "Beste investigative Leistung", "Bestes crossmediales Projekt", "Beste 'leichte Hand'" (Satire, Glosse oder ähnliches) und "Nah dran".

Über den Preisträger in der Kategorie "Nah dran" kann öffentlich im Web abgestimmt werden. Die Beschreibugn der Kategorie liest sich so: "Emotional oder räumlich, menschlich-persönlich oder weil es unsere Region berührt. Dabei haben wir unsere Werte im Blick: erstklassig recherchiert, journalistisch überzeugend. Und diese Kombination aus Nähe und Qualität überzeugt auch das Publikum, das in dieser Kategorie über den Siegerbeitrag entscheiden wird."