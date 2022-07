Die ARD-Talkshow mit Sandra Maischberger muss in der kommenden Woche entfallen. Grund dafür ist ein positiver Corona-Test der Moderatorin, wie die ARD am Freitag mitteilte. Maischberger habe milde Symptome und bleibe bis auf weiteres in häuslicher Isolation, erklärte der Senderverbund. Über das Ersatzprogramm ist bislang noch nichts bekannt.

Durch die Corona-Infektion verabschiedet sich die Talkshow "Maischberger" früher als geplant in die Sommerpause. Ursprünglich war geplant, dass die Sendung nach den kommenden beiden Ausgaben in die Pause gehen wird, nun endet die Staffel also vorzeitig. Ab Ende August wird Sandra Maischberger wieder ihre Gäste am Dienstag- und Mittwochabend im Ersten begrüßen.

Erst Anfang Mai hatte die ARD die wöchentliche Dosis der Talkshow auf zwei Ausgaben pro Woche erhöht, was den Quoten durchaus geholfen hat. Vereinzelt setzte sich Maischberger sogar im Talk-Duell gegen ihren ZDF-Kollegen Markus Lanz durch. Erst am Mittwoch verzeichnete "Maischberger" ab 22:52 Uhr mit 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einen Marktanteil von 11,7 Prozent, während "Markus Lanz" eine halbe Stunde später auf 1,24 Millionen sowie 12,5 Prozent Marktanteil kam. Beim jungen Publikum verzeichnete Maischberger an diesem Abend sogar einen höhen Marktanteil.

Im Schnitt zähle die ARD-Talkshow seit Beginn des Jahres im Schnitt 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie knapp mehr als 12 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Die Sendung erreichte damit einen deutlich höheren Marktanteil als in den vergangenen Jahren. In der Vergangenheit hatte der Talk teils sogar nur einstellige Werte erzielt.