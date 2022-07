Die Belegschaft von RTL Deutschland wurde am Dienstagmittag über die jüngste Personalie im Haus informiert - und diesmal ist es nicht - wie zuletzt so oft - ein prominenter Zugang, sondern ein Abschied: Alexander Glatz verlässt das Haus. Sein Name ist nicht so präsent wie die der beiden Co-CEOs Matthias Dang und Stephan Schäfer und doch gehörte er ebenso wie Oliver Radtke zur Geschäftsführung von RTL Deutschland. Glatz war zuvor schon in der Führung der Mediengruppe RTL Deutschland, Radtke kam von Gruner+Jahr.

Mit Glatz verlässt ein RTL-Urgestein das Haus. Im Jahr 2000 wechselte der Volljurist zur RTL Group, wo er in verschiedenen Funktionen im Bereich Business Development und Controlling tätig war; seit 2004 als Vice President Controlling, seit 2010 bis zu seinem Wechsel zur Mediengruppe RTL Deutschland im September 2015 als Executive Vice President, Strategy & Controlling. Seit 2019 verantwortete er in der Geschäftsführung des Kölner Hauses die Bereiche Recht & Finanzen.

In seiner erweiterten Funktion verantwortete er zusätzlich die Umsetzung von M&A-Projekten (Mergers & Acquisitions) von RTL Deutschland, etwa die vollständige Übernahme von Super RTL. Wie seine Nachfolge geregelt wird, ist noch unklar. RTL Deutschland dürfte die Personalie allerdings im Laufe des Nachmittages öffentlich machen und auch diese Frage dabei adressieren.