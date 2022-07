© Medienboard

Neben diversen weiteren Filmen wird auch eine Serie vom Medienboard gefördert: Für die Produktion von "Concordia" bekommt Intaglio Films 200.000 Euro Fördergeld. "Concordia" basiert auf einer idee von Mike Walden ("The Frankenstein Chronicles", "U Want Me 2 Kill Him") und handelt von einer Community, die sich der totalen Überwachung verschrieben hat. Millionen von Kameras sind mit einem KI-System verbunden, das jeden Bereich des Lebens der Bürger überwacht und mutmaßliche Straftaten verhindert, bevor sie begangen werden. Es ist eine Stadt ohne Waffen und die Mordrate beträgt Null - doch plötzlich wird eine Leiche am Stadtrand von Concordia entdeckt. Was erst wie ein Verbrechen aus Leidenschaft aussieht, verwandelt sich schnell in eine große Verschwörung. Das Drehbuch stammt von Frank Doelger, Nicholas Racz und Isla van Tricht, Regie führt Barbara Eder. Mit an Bord ist hier auch das ZDF.