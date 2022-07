am 05.07.2022 - 15:57 Uhr

Mit sehr konstanten Reichweiten zwischen 5,4 und 5,1 Millionen Zusehenden startete im zurückliegenden Herbst die neue ZDF-Freitagskrimiserie "Jenseits der Spree", die unter anderem mit Jürgen Vogel in tragender Rolle besetzt ist. Und weitere Ermittlungen stehen an, denn in Berlin-Köpenick und Umgebung wird aktuell eine zweite Staffel produziert. Verantwortlich sind dafür Lasse Scharpen und Moritz Mihm von Studio Zentral. Der Dreh soll Mitte Juli abgeschlossen sein, einen Sendetermin gibt es aber noch nicht.

Eine vierte Staffel des Vorabend-Krimis "Blutige Anfänger" wurde ebenfalls bestätigt. Gedreht wird in Halle, Berlin und Brandenburg bis voraussichtlich Mitte September 2022. Bestellt wurden die neuen Episoden wieder bei der Studio.TV.Film. Die Hauptrollen spielen Luise Emilie Tschersich, Martin Penaloza Cecconi, Eric Cordes, Cheyenne Pahde und andere. Heike Brückner von Grumbkow, Jörg Brückner, Beliban zu Stolberg, Cornelia Deil und Isabella Kröger haben die Bücher geliefert, Philipp Eichholz, Irina Popow und Franco Tozza inszenieren.

Und dann gibt es noch ein paar mehr Details zur kommenden Serie "Hotel Mondial" (Arbeitstitel), die das ZDF bei der ndF bestellt hat und die zunächst zwölf Mal mittwochs um 19:25 Uhr zu sehen sein soll. Ein Starttermin ist offen, Joy Ewulu, Agnes Mann, Gesine Cukrowski und Lea Sophie Salfeld sind in durchgehenden Rollen zu sehen. Ewulu spielt darin Lara, die in einem Hotel eine neue Stelle annimmt, eigentlich aber davon getrieben ist, mehr über ihre Vergangenheit zu erfahren. Doch böse Überraschungen bleiben nicht aus, unter anderem, dass ihre Chefin ihr direkt nach wenigen Stunden kündigt. "Sie wird ihren Plan weiterverfolgen, mehr über jene schicksalhafte Zeit zu erfahren, als sie einst im Hotel ihrer leiblichen Mutter entrissen wurde", heißt es in einem ZDF-Pressetext über die Geschichten, die ein aus Markus Stromiedel, Roger Schmelzer, Dina El-Nawab, Monika Sandmann, Dirk Udelhoven, Christin Burger, Julia Meimberg, Kristin Schade und Henning Heu bestehender Autorenstab erdacht hat. Regie führen Eva Wolf, Hartwig van der Neut und Jurij Neumann.