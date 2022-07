Wenige Stunden vor der Aufzeichnung der aktuellen Ausgabe der Talkshow "3nach9" wurde Moderatorin Judith Rakers positiv auf das Corona-Virus getestet. Das führte dazu, dass Giovanni di Lorenzo alleine durch die Sendung führte – zum ersten Mal seit 33 Jahren. "Ich konnte mich natürlich nicht so toll vorbereiten, wie Judith das immer tut. Jedenfalls nicht auf die Gäste, die sie übernommen hätte", erklärte di Lorenzo angesichts der für ihn ungewöhnlichen Situation. Er habe versuchen müssen, sich das, was sich Rakers in Wochen erarbeitet habe, "in eineinhalb Stunden reinzuziehen". Für di Lorenzo nicht gerade schön: "Ich habe regelmäßig zwei Albträume. Der eine ist: Die Sendung geht los, und ich bin nicht vorbereitet. Insofern kommen wir dem heute Abend schon sehr nahe."

Die von ihm allein präsentierte Sendung läuft am kommenden Freitag im NDR/Radio Bremen um 22 Uhr. Zu Gast bei "3nach9" sind diesmal CDU-Politiker Wolfgang Bosbach gemeinsam mit seiner Tochter Caroline, TV-Journalist Claus Kleber, Moderatorin Bärbel Schäfer, Joe Bausch (Mediziner und Schauspieler) sowie Sigrid und Dieter Markworth, die beide leidenschaftlich gerne segeln. Komplettiert wird die Runde zudem von Gartenexperte Ulf Soltau. Nach der kommenden Ausgabe geht "3nach9" in die Sommerpause.





In der Regel wird "3nach9" einmal pro Monat gesendet und zwar seit bereits 48 Jahren. Das Format ist somit der TV-Dino unter allen Talks des deutschen Fernsehprogramms. Wolfgang Menge und Marianne Koch führten in den ersten acht Jahren durch die Produktion. Judith Rakers moderiert den Klassiker seit rund zwölf Jahren. Im ersten Halbjahr 2022 kam "3nach9" Radio-Bremen-Angaben zufolge auf durchschnittlich 11,6 Prozent Marktanteil im NDR-Sendegebiet.