Das von RedSeven Entertainment hergestellte Format "Buying Blind" hat sich im RTL-Programm zuletzt zu einem soliden Erfolg entwickelt. Nach einer Pilotfolge Ende 2021 zeigte der Kölner Privatsender in diesem Jahr drei weitere Erstausstrahlungen, die sich auf bis zu knapp zwölf Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen (gemäß vorläufiger Daten) steigerten. Jetzt ist klar: Die Produktion geht weiter. RedSeven Entertainment sucht über verschiedene Kanäle bereits Kandidatinnen und Kandidaten, die mitwirken wollen und Zeit haben, ab August 2022 am Dreh teilzunehmen.

Gegenüber DWDL.de bestätigte RTL die Produktion von gleich sechs weiteren Folgen – ebenso, dass diese noch in diesem Jahr anlaufen werde. Die Ausstrahlung sei für 2023 geplant. Denn die Produktion nimmt etwas Zeit in Anspruch. Die Idee von "Buying Blind", das im Original aus Australien kommt, ist: Menschen, die schon lange erfolglos nach einem Eigenheim suchen, legen ihre Ersparnisse in die Hände von Experten, die für sie Häuser besichtigen und schließlich eins kaufen, ohne dass die künftigen Eigentümer es jemals gesehen haben. Sie gehen quasi "blind" zum Notar und setzen ihre Unterschrift unter den Kaufvertrag. Dann erst sehen sie die Immobilie erstmals – und sind, so war es zumindest in Staffel eins, zunächst nicht sonderlich angetan.



Bauexperten und Interior Designer legen danach nochmals Hand an und verwandeln die Immobilie in ein recht modernes Eigenheim. Zum Expertenteam der ersten Staffel gehörten Anne Brehm, Simon Meinberg und Michel Sawall. Das Original lief in Deutschland übrigens beim Frauensender sixx, zuletzt im zurückliegenden Winter.