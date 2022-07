Handballspiele der HBL laufen ab Sommer 2023 beim neuen Streamingdienst von Axel Springer und Christian Seifert (sofern die nun stattfindenden finalen Vertragsgespräch nichts Ungewöhnliches hervorbringen), das prestigeträchtigste Tennis-Turnier im Sportjahr verbleibt hingegen bei Sky Deutschland. Das Pay-TV-Unternehmen bestätigte am Donnerstag, also zwei Tage nach Bekanntwerden des HBL-Verlusts, dass man die Rechte an Wimbledon verlängert hat. Über die Laufzeit schwieg man sich aus. Ein Anhaltspunkt könnte eine zurückliegende Woche bekannt gewordene Vereinbarung zwischen den Wimbledon-Veranstaltern, also dem All England Lawn Tennis Club, und Sky Italia sein. Auch dieser Vertrag wurde verlängert - für vier Jahre und somit bis einschließlich 2026.

Pünktlich zur Verkündung des neuen Vertrags steht dann auch direkt ein Sporthighlight an. Bei der diesjährigen Wimbledon-Ausgabe haben insbesondere die deutschen Tennis-Damen überrascht. Tatjana Maria steht im Halbfinale - am Donnerstag ab 14:15 Uhr tritt sie gegen Ons Jabeur aus Tunesien an.

Nach eigenen Angaben füllt das Tennis-Turnier aus Wimbledon bei Sky rund 350 Sendestunden innerhalb von zwei Wochen. Sky überträgt es in der ersten Sendewoche parallel auf fünf Kanälen. Auf einem davon läuft eine Konferenz, in der Moderatorin oder Moderator und Experte Patrik Kühnen zwischen den gerade spannendsten Partien hin- und herwechseln.