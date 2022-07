Am 23. August startet Das Erste in die nunmehr fünfte Staffel von "Die Kanzlei" mit insgesamt 13 neuen Folgen, die wie gewohnt dienstags um 20:15 Uhr zu sehen sein werden. Jeweils sieben Tage vor der Ausstrahlung werden die Episoden bereits in der ARD-Mediathek veröffentlicht. Dabei stehen zur neuen Staffel ein paar Neuerungen an, weil die Anwälte Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) ihre Kanzlei personell neu aufstellen.

Marion von Brede (Marie Anne Fliegel) ist Hals über Kopf bei ihrer Tochter Isa eingezogen und macht sich sowohl in der Wohnung als auch im Anwaltsbüro "nützlich". Dazu springt Charlene Runge, genannt Charlie (Mathilde Bundschuh), die anfangs anwaltliche Hilfe braucht, in der Kanzlei als neue Assistentin ein. Die bisherige Assistentin Yasmin (Sophie Dal) verlässt das Team hingegen, um ihr Jurastudium abzuschließen. Dazu muss Kanzlei-Detektivin Gudrun (Katrin Pollitt) in Zukunft etwas kürzertreten, damit sie mehr Zeit mit ihrem Pflegekind Tina (Cya Emma Blaack) verbringen kann.

"Die Kanzlei" ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion GmbH (Produzentin: Nina Lenze) im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unter Federführung von NDR und RBB für Das Erste. Die Drehbücher stammen von Thorsten Näter, Regie führten Steffi Doehlemann, Bettina Schoeller Bouju, Torsten Wacker und Dirk Pientka. Die Redaktion liegt bei Diana Schulte-Kellinghaus (NDR), Philine Rosenberg (NDR), Rike Steyer (NDR) und Daria Moheb Zandi (RBB).

Zuletzt gab's im Herbst 2020 neue Folgen von "Die Kanzlei" zu sehen, die mit im Schnitt rund 5,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die bislang erfolgreichsten waren - dabei im Vergleich zu den vorherigen Staffeln allerdings auch von den Corona-Umständen profitierten.