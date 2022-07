Unter dem Arbeitstitel "Sonderlage" haben ConradFilm und Bavaria Fiction gerade mit den Dreharbeiten für die ersten beiden 90-Minütern der neuen RTL-Reihe "Sonderlage" begonnen. In den Hauptrollen sind neben Henny Reents ("Nord bei Nordwest") unter anderem Annette Paulmann ("Brief an mein Leben"), Lasse Myhr ("Blood Red Sky"), Georg Bütow ("Der Feind meines Feindes"), Banafshe Hourmazdi ("Futur Drei"), Zoë Valks ("Lieber Thomas"), Frederik Schmid ("Das Damengambit") und Sven Gerhardt ("Der Amsterdam-Krimi") zu sehen.

Die Reihe ist von wahren Begebenheiten inspiriert, wofür sich die Produktion Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des LKA Hamburg an Bord geholt hat. Im Fokus der "Sonderlage" steht die Polizeiarbeit in Ausnahmesituationen wie beispielsweise bei Anschlägen, Entführungen oder Amokläufen. Regie führt Andreas Senn ("Unbroken"), das Drehbuch hat Norbert Eberlein ("Beat") geschrieben. Die Bildgestaltung übernimmt Michał Grabowski ("LOMO: The Language of Many Others"). Die Ausstrahlung ist für nächstes Jahr geplant.

Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland: "Wir bringen neue Krimi-Farben zu RTL und freuen uns, mit ConradFilm und Bavaria Fiction erfahrene und starke Partner zu haben, mit denen wir uns in ganz außergewöhnliche und spannende 'Sonderlagen' wagen. Drehbuchautor Nobert Eberlein zeigt uns Krimi aus einer noch nicht erzählten Perspektive. Dank der unterstützenden Expertise führender Mitarbeiter*innen des Hamburger LKA bekommt der Stoff eine mitreißende Wahrhaftigkeit. Die Kombination hat uns sofort überzeugt."

Marc Conrad, Geschäftsführer und Produzent, ConradFilm: "Geiselnahmen, Amokläufe, Entführungen, Gefangenenbefreiung, herausragende Erpressungen, Überfälle auf Geldinstitute und sensible nationale Einrichtungen sind mit der polizeilichen Alltagsorganisation nicht zu bewältigen. Diese 'Sonderlagen' erfordern eine intensive Zusammenarbeit von Schutz- und Kriminalpolizei, Psychologen, themenspezifischen Experten, Spezialeinsatzkommandos etc., einen hohen Kräftebedarf, lange Einsatzdauer und eine dramatische Entscheidungsdichte in einer Lawine von Informationen. Diesen Masterplan mit der Mission 'Menschenleben retten' werden wir bei RTL zum ersten Mal im deutschen Fernsehen erzählen."

Marcus Ammon, Geschäftsführer Content, und Lucia Staubach, Produzentin, Bavaria Fiction: "Inspiriert von wahren Begebenheiten, zeigt ‘Sonderlage‘ Polizeiarbeit unter Extrembedingungen: Unter einem immensen Zeitdruck und unter der Beobachtung der Öffentlichkeit müssen Entscheidungen über Leben und Tod getroffen werden. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern RTL und ConradFilm sowie mit einem starken Team vor und hinter der Kamera – allen voran Henny Reents, Regisseur Andreas Senn und Autor Norbert Eberlein – nun im Dreh sind und die Zuschauer*innen bald einen Einblick in außergewöhnliche Fälle und innerpolizeiliche Machtstrukturen gewinnen können."