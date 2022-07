Johannes Züll wird ab sofort die alleinige Geschäftsführung der Studio Hamburg GmbH übernehmen. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Hintergrund ist, dass sich Kurt Bellmann, bislang kaufmännischer Geschäftsführer, in den Ruhestand verabschieden wird. Allerdings ist geplant, dass er dem Unternehmen noch bis zum Jahresende beratend zur Seite stehen wird. Seit 2012 war Bellmann bei Studio Hamburg in der Geschäftsführung, in der Vergangenheit arbeitete er auch für den NDR und die Degeto.

Unterdessen hat die Studio Hamburg Gruppe Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2021 steigern können. Eigenen Angaben zufolge verbesserte sich das offizielle Ergebnis von 266,2 Millionen Euro im Vorjahr auf nun 298,0 Millionen Euro. Gleichzeitig stieg das Betriebsergebnis (EBIT) um über zwei Millionen auf 12,6 Millionen Euro. In der Aufsichtsratssitzung wurden die Zahlen bereits vorgestellt und verabschiedet.

"Studio Hamburg ist erfolgreich durch die schwierigen Jahre 2020 und 2021 gekommen", bilanzierte Johannes Züll, Vorsitzender der Geschäftsführung der Studio Hamburg Gruppe. "So sind wir gut gerüstet in ein neues Geschäftsjahr gegangen, das sich ob der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Situation schon als ein deutlich schwierigeres abzeichnet."