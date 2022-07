Von 2013 bis 2022 moderierte Daniel Hartwich an der Seite von Sonja Zietlow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", also das RTL-Dschungelcamp. 2022 war sein Abschiedsjahrgang, künftig möchte der gebürtige Frankfurter mehr Zeit für die Familie haben. Am Samstagabend nun hat RTL Hartwichs Nachfolger bei der Unterhaltungsshow präsentiert. Ab 2023 ist Jan Köppen in der erfolgreichen RTL-Sendung zu sehen. RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner bezeichnete Köppen dabei als seinen "absoluten Wunschkandidaten". Wenn jemand in den vergangenen Jahren gezeigt habe, wie stark er moderieren und dabei unterhalten könne, dann sei er das gewesen.