Jörg Pilawa bleibt in Sat.1 zunächst einmal dem Mittwochabend treu. Der vom Ersten zum Privatsender zurückgewechselte Moderator wird auch mit seinem zweiten Show-Format in Sat.1 die Mittwochs-Primetime bespielen. Wie Sat.1 nun bestätigte, ist die Ausstrahlung von "Zurück in die Schule" ab dem 24. August um 20:15 Uhr geplant. In der Produktion von Cheerio Entertainment (mehr zur neuen Firma lesen Sie hier) unterrichten Grundschülerinnen und Grundschüler unterschiedliche Promis.

Die ehemalige Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Kristina Schröder, ist ebenso Teil der Mitmachenden wie Sonya Kraus, Britt Hagedorn, Marcel Reif, Wotan Wilke Möhring, Patrick Lindner oder Janine Kunze. Sie bekommen also zunächst Unterricht von den Nachwuchslehrkräften, ehe es für sie dann zur Prüfung geht. Diese übernimmt schließlich Moderator Jörg Pilawa.



Der Lehrplan sieht grundsätzlich sieben Fächer vor: Kunst und Musik sind dabei, Sport darf nicht fehlen, Mathe freilich auch nicht. Auch Deutsch, Englisch sowie Heimat- und Sachkunde, bestens bekannt als "HSK", werden unterrichtet und abgefragt.

Für Jörg Pilawa ist "Zurück in die Schule" nicht der letzte Neustart in Sat.1 in diesem Jahr. Für Dezember ist bereits ein live gesendeter Jahresrückblick angekündigt und somit in Planung. Zudem wurde bekannt, dass der Sender sein nicht gerade quotenstarkes "Quiz für Dich" mit einer zweiten Staffel zurückbringen möchte. Dieses ist dann allerdings erst für das Jahr 2023 vorgesehen. Die erste Staffel holte am Mittwochabend im Schnitt etwas mehr als sechs Prozent Zielgruppen-Marktanteil - mit Spitzenwerten von gut sieben Prozent.