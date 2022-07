Die Zeiten, in denen es reichte, einen Anbieter zu abonnieren um alle Bundesliga-Spiele sehen zu können, sind schon lange vorbei - inzwischen ist es aber nicht nur kompliziert, sondern auch teuer geworden, weiter aufs komplette Angebot zugreifen zu können, zumal seit DAZN in diesem Jahr deutlich den Preis angehoben hat. Mit einem rabattierten Kombi-Angebot versuchen die beiden Anbieter nun aber, neue Kundinnen und Kunden zu ködern.

So bietet Sky nun das kombinierte Abo aus Sky Bundesliga und DAZN bei Abschluss eines Jahresvertrags zum Preis von monatlich 38,99 Euro, das sind 13 Euro weniger als die regulären Einzelpreise, die bei 27 Euro im Monat für Sky Bundesliga und 24,99 für DAZN liegen. Sky bietet sein Bundesliga-Paket derzeit auch einzeln zum reduzierten Preis von 20 Euro im Monat an, für DAZN fällt also dann im Paket ein Aufpreis von 18,99 Euro an.

Das Angebot gilt allerdings vorerst nur bis zum 30. September und ist auch nur für Neukundinnen und -kunden buchbar. Allerdings sollte man aufpassen: Nach einem Jahr würde der Preis für die Kombi auf 61,99 Euro steigen, sie ist dann aber auch monatlich kündbar.

Wer das Kombi-Angebot über Sky bucht, kann sowohl die DAZN-App nutzen wie auch die beiden linearen Kanäle DAZN1 und DAZN2, die auf allen Sky-Receivern verfügbar sind. Charly Classen, Executive Vice President Sport Sky Deutschland: "Auf dieses Angebot hat Fußballdeutschland gewartet: Die wichtigsten Live-Fußballrechte - die komplette Bundesliga, 2. Bundesliga und die UEFA Champions League - in einem attraktiven Angebot - ganz einfach auf Sky. Damit setzen wir unseren Weg fort, den besten Content auf einer Plattform zu vereinen."